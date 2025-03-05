Arap ülkeleri Kahire'de anlaşma sağladı: Gazze için 53 milyar dolarlık plan

Mısır'da bir araya gelen Arap ülkelerinin temsilcileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine Batı Şeria ve Gazze’de uluslararası barış gücü konuşlandırılması çağrısında bulundu. Zirvenin dikkat çeken gelişmesi ise Gazze’nin yeniden inşası için 53 milyar dolarlık bir planın kabul edilmesi oldu.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği tarafından düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı.

"BARIŞ GÜCÜ KONUŞLANDIRILSIN"

Sonuç bildirisinde, Filistin devletinin hayata geçirilmesine yönelik siyasi sürecin bir parçası olarak, BM Güvenlik Konseyi'ne Batı Şeria ve Gazze'de uluslararası barış gücü konuşlandırılması çağrısı yapıldı.

Bildiride, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci ve üçüncü aşamalarının tamamlanmasının da en yüksek öncelik olduğu vurgulandı.

Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ulaşımına izin verilmesi talep edilen bildiride Arap ülkeleri, Filistinlilerin Batı Şeria’daki kamplarından ve kentlerinden zorla göç ettirilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiklerini kaydetti.

İSRAİL'İN SURİYE'DE İŞGAL ETTİĞİ YERLERDEN ÇEKİLMESİ ÇAĞRISI

Bildiride, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve topraklarına yönelik işgali de kınanırken uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyinden İsrail'i geri çekilmeye zorlamak için derhal harekete geçmeleri talep edildi.

Filistinlilerin "hangi isim ve şart altında olursa olsun" zorla göç ettirilmesinin reddedildiği bildiride, bunun "soykırım suçunun" bir parçası olarak değerlendirilmesini incelemek üzere bir Arap hukuk komisyonu görevlendirildiği duyuruldu.

Bildiride, Filistin halkının zorla göç ettirilmesi veya Filistin topraklarının herhangi bir kısmının ilhak edilmesine yönelik her türlü girişimin bölgeyi çatışmalara sürükleyeceği ve istikrar şansını baltalayacağı uyarısı yapıldı.

İsrail'in siyasi hedeflerine ulaşmak amacıyla abluka ve sivil halkı aç bırakma silahını kullanmasının reddedildiği bildiride, (Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yardımların girişini durdurma kararı kınandı.