Arap ülkelerinde İsrail teyakkuzu

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ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri çevre ülkelere yerleştirerek ABD’nin Gazze’yi devralması” planı Arap ülkelerini alarma geçirdi. Mısır, Filistin meselesindeki son gelişmeleri ele almak amacıyla 27 Şubat'ta düzenlenecek acil bir Arap zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 27 Şubat'ta Kahire'de düzenlenecek zirvenin, Arap Birliği Genel Sekreterliği ve zirvenin mevcut başkanı Bahreyn Krallığı ile koordineli olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.

SOYKIRIMI GİZLEME ÇABASI

Daha önce Trump’ın “Abraham Anlaşmaları” ile İsrail’le normalleşme sürecine giren Arap ülkeleri ise Trump’ın işgal planını destekleyen İsrail Başbakanı Bİnyamin Netanyahu’ya “sesini yükseltmeye” başladı.

Netanyahu’nun “Suudi Arabistan, Filistin devleti istiyorsa kendi topraklarında kurabilir” açıklamasına sert tepki gösterdi. Riyad’dan yapılan açıklamada “Filistin halkının tarihsel, duygusal ve hukuki bağlarla topraklarına sahip olduğu” kaydedilerek bu tür açıklamaların “İsrail’in Gazze’de devam eden suçlarını ve etnik temizliği örtbas etme çabası olduğu” belirtildi. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Netanyahu’nun açıklamalarını "tehlikeli ve sorumsuzca" nitelendirerek, en sert ifadelerle kınadıklarını belirtti.

ÇATIŞMAYI KÖRÜKLER

Netanyahu’nun açıklamalarını “kışkırtıcı” olarak niteleyen Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı ise Riyad’la tam dayanışma halinde olduğunu bildirerek “Suudi Arabistan'ın egemenliği kırmızıçizgidir, BAE herhangi bir ülkeye bunu aşmaya izin vermez” dedi.

Katar’dan yapılan açıklamada da Filistin halkının zorla yerinden edilmeleri yönündeki çağrılar kesin bir dille reddedilerek “Bu tür çağrılar, barış fırsatlarını baltaladığı gibi bölgede yeni gerilimleri de körüklüyor” denildi.

Ürdün Dışişleri’nin açıklamasında ise “İsrail hükümetinin bu tür açıklamalarla bölgedeki gerilimi tırmandırdığı, bu açıklamaların barışa karşı olan zihniyeti yansıttığı ve bölgedeki huzursuzluğu artırmaya yönelik olduğu” kaydedildi.

Trump, Suudi Arabistan’ın İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartından vazgeçtiğini iddiası Riyad tarafından reddedilmiş, Gazze halkının farklı bir toprağa gönderilmelerini kabul etmeyeceklerini vurgulamıştı. Bunu ardından Netanyahu, “Suudi Arabistan’da bir Filistin devleti kurulabilir, orada çok fazla toprakları var” demişti.