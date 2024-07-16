Aras, 100 günlük projelerini anlattı: Dünya Kenti Muğla için çalışıyoruz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel seçimlerden sonra ilk 100 günde hayata geçirdiği projelerini anlattı. Aras, Dünya Kenti Muğla Projesine yönelik yaptıkları çalışmaları anlattığı konuşmasında, su sorunu için çalışmalara başladıklarını ve ekonomik sorunlarla boğuşan emekliler için geniş kapsamlı bir destek paketi hazırladıklarını belirtti.

Gerçekleşen yerel seçimlerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Aras ilk 100 gün içinde gerçekleştirdiği projeleri kamuoyuna sundu. Aras, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım töreninde, seçim sürecinde vaat ettiği projelerin ne aşamada olduğunu ve hangi hizmetlerin tamamlandığını paylaştı.

Aras, “Biz belediye başkanlarını en çok sizlerden aldığımız enerji motive ediyor. Seçimlerden önce ‘Dünya Kenti Muğla’ vizyonu ile yola çıkmıştık. Şimdi yeni bir aşamaya geçtik. İlk 100 gün aslında çok kısa bir süre. Fakat neler yapacağımızı planlamıştık. Sizlerin karşısına çıkacak kadar hizmet biriktirdiğimizi düşünüyorum” dedi.

Adaletsizliğin karşısına eşitliği, gericiliğin karşısına laikliği koyacaklarını ve halkçı, sosyal belediyecilikle yurttaşların yanında olacaklarını belirten Aras, “1 Nisan’dan itibaren yeni ve güçlü bir yapılanmayla işe başladık. Ülkemizin önceliği kadına şiddete karşı Kadın ve Aile Hizmetleri daire başkanlığımızı kurduk. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı ve Şiddete Karşı Tutum belgesini hemen imzaladık. Kadın sığınma evleri açmak için adımları attık. İlçe Hizmetleri Bölge daire başkanlığını kurarak yerinden yönetim ilkesini uygulamaya başladık. Çünkü Muğla coğrafi olarak dağınık bir yapıya sahip. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Denizcilik A.Ş, Akıllı Kentler Dairesi Başkanlığı’nı kurduk. 100 dünya ülkesi ile iletişime geçtik. Diplomasi başlattık. Muğla Planlama Ajansı’nı kurduk. Bütün paydaşların katılım sağlayacağı, ortak kararların alınıp Muğla’mızın planlanacağı bir hizmeti devreye soktuk. 108 Belediye’nin yer aldığı Kıyı Ege Belediyeler Birliği başkanlığını devraldık. Katılımcı belediyeciliğin ilk uygulamasını Menteşe Evleri bölgesinde sandık koyarak başlattık” dedi.

“EMEKLİLERİMİZ İÇİN KAPSAMLI BİR DESTEK PAKETİ HAZIRLIYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tanıtım toplantısında yeni projeleri de açıkladı. Aras, "Kadın sığınma evi, Muhtarlık Hizmet binaları, Gündüz Bakımevi, Etüt Merkezleri, Semt Polikliniği, HPV Aşı uygulaması, Oyna, Öğren, Muğla İstihdam Ofisleri, Belediye Plajları, 4 Paylaş Otobüsü hizmetleri için çalışmaları başlattık. Cenaze nakil hizmetlerini tamamen ücretsiz hale getirdik. Vektörle mücadele ve itfaiye için yeni araç alımı yapıyoruz. 100 yeni içme suyu deposu, Datça Betçe 3.Etap çalışmalarını başlatıyoruz. En çok önemsediğimiz konulardan biri de emeklilerimiz. Emeklilerimiz için kapsamlı bir destek paketi hazırlıyoruz. Muğla Kart ile emeklimiz, öğrencimiz, çiftçimizin yanında olacağız” diye konuştu.

Tarımsal üretim ve üreticiye destek konusuna da değinen Aras Çiftçi Kart, 4 ilçede tarım Market, Fethiye Salça Üretim Tesisi, Makine desteği, Muğla’nın ilk Flake Yem Tesisi, Yem desteği projelerinin hayata geçirileceğini, sulama kanalları temizliği ve bakımı çalışmalarının da devam edeceğini söyledi. Aras ayrıca Bodrum Katı Atık Aktarma istasyonu yapımına başladıklarını, güneş enerji santralleri yapımına devam edeceklerini, Denizova’ya yapılan Güneş Enerji santralinin devreye girdiğini ve MUSKİ’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unun buradan karşılandığını belirtti.

Muğla’nın 13 ilçesi için hizmet ürettiklerini söyleyen Aras yollar, nazım imar planı, dirençli kentler, kültür merkezleri, otogarlar, spor kulüplerine destek, yeni otobüs hatları, öğrenciye ulaşımın 1 TL yapılması konularında da katılımcılara bilgi verdi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda deniz otobüsü seferlerini başlattıklarını söyleyen Başkan Aras Kabotaj’ın denizlerin Kurtuluş Savaşı olduğunu, bu hizmetin o gün devreye alınmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.