Aras Kargo, genç voleybolcu Defne Başyolcu'yu transfer etti

İZMİR (AA) - Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, genç oyuncu Defne Başyolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan paylaşımda, "2006 doğumlu Defne Başyolcu, pasör çaprazı mevkisinde oynamakta. Altyapı milli takımlarımızda da görev yapmış genç pasör çaprazı, Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Karşıyaka formaları giydi." ifadelerine yer verildi.