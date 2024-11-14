Aras: “Masmavi denizlerimizin temiz kalması için çalışıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’nın koylarında, denizlerin daha temiz kalması amacıyla özel olarak tasarlanmış 8 adet atık alım teknesi ile atık toplama hizmetini sürdürüyor. 2024 yılı başından bu yana yapılan atık toplama çalışmalarıyla, teknelerden toplam 5 milyon 10 bin 802 litre pis su toplanarak denizlerin korunmasına önemli bir katkı sağlandı. Deniz ulaşımı ve tekne turları açısından oldukça popüler olan bu bölgede, belediye ekipleri büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürerek atık yönetimini en üst düzeyde uygulamaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin deniz temizliği konusundaki çabaları rakamlarla da kendini gösteriyor. 11 aylık dönemde 12 bin 139 adet tekneye atık toplama hizmeti verildi. Bu süreçte sadece pis su değil, diğer deniz atıkları da toplandı. 11 aylık süreçte 5 bin 924 litre atık yağ, 13 bin 357 litre sintine suyu, 590 bin 295 kilogram katı atık ve 7 milyon 10 bin 802 litre pis su toplandı.

Denizlerin ve doğanın korunmasının önemli olduğunu belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Muğla, doğal güzellikleri ve temiz denizleriyle turizmin önemli merkezlerinden birisi durumunda. Denizlerin temiz kalması yalnızca ekosistem için değil aynı zamanda turizm ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından da kritik önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak masmavi denizlerimizin temiz kalması için çalışıyoruz. Sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de denizlerimizi ve doğamızı korumalıyız” dedi.