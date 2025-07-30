Araştırılmadan kapatıldı

Açılan soruşturmalarla ve gizli tanık ifadeleriyle CHP’li belediye başkanları birer birer tutuklanırken üç dönem AKP’den Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Sağıroğlu hakkında yolsuzluk iddialarının bulunduğu birçok dosyanın soruşturma izni verilmediği için kapatıldığı anlaşıldı.

2004’te Doğru Yol Partisi'nden, 2014’te de AKP'den aday olarak Belediye Başkanlığı’nı kazanan, 2019’da ise İYİ Parti’nin adayı karşısında seçimi kaybeden Sağıroğlu hakkında, birçok suç duyurusunda bulunuldu. Ancak Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde yolsuzluk iddiası içeren dosyalar soruşturma izni verilmemesi nedeniyle birer birer kapatıldı.

HAFRİYAT VURGUNU İDDİASI

Şana Deresi İle denizin kesiştiği yerde Yomra Limanı'nın bitişiğindeki kamu arazisine İbrahim Sağıroğlu’nun aile şirketi Sağıroğlu İnşaat ve Hafriyat isimli firma tarafından izinsiz olarak ve bedel alınmaksızın hafriyat döküldüğü iddia edildi. Sağıroğlu buna göz yumup, hafriyat bedeli almamakla ve belediyeyi zarara uğratmakla suçlandı. Ancak İçişleri Bakanlığı bu şikâyete yönelik Sağıroğlu ile yedi şüpheli hakkında soruşturma izni vermedi.

BELEDİYE KASASINDAN AKARYAKIT

Sağıroğlu ile yedi şüpheli akaryakıt faturaları İçin mükerrer ödeme yaparak fazla ödenen miktarı akaryakıt firmasından nakit olarak geri almakla suçlandı. Sağıroğlu’nun oğlu ve kardeşlerine ait firmalara ait araçlara alınan akaryakıtların bedellerinin belediyeye bütçesinden ödendiği de iddia edildi.

Sancak Mahallesi’ndeki inşaat için de iki ilave kat yapılmasına izin verildiği ve yaklaşık yüzde 50 emsal artışı yapılmasını sağlayan yapı ruhsatları düzenlendiği belirtildi. Bakanlık bu iddialara yönelik de yine soruşturma izni vermedi.

DOSYA 10 YILDIR BEKLETİLİYOR

Savcılığın yaklaşık 10 yıl önce, 2016’da açtığı soruşturma dosyasına göre Sağıroğlu’nun, suç örgütü kurma, yaralama, tehdit, Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarını işlediği öne sürülüyor. Ancak bu soruşturma da "kovuşturmaya yer yoktur" kararı dolayısıyla davaya dönüşmedi.