Araştırma: Almanya'da gençler internet üzerinden aşırı sağcı ideolojilerle radikalleşiyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, gençlerin internet üzerinden aşırı sağcı ideolojilerle radikalleştiğini ortaya koydu.

Baden-Württemberg Eyalet Kriminal Polisi ile Stuttgart ve Münih başsavcılıklarının, Almanya’nın farklı bölgelerinden en az 37 vakayı inceleyerek yaptıkları araştırmanın sonucuna göre şiddete eğilimli, neofaşist ve aşırı sağcı grupların internet ve özellikle sosyal medyadaki etkinlikleri artıyor.

Buna göre, aşırı sağcı çevreler başta Telegram olmak üzere benzer mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurdukları bağlantılar aracılığıyla saldırı, propaganda ve açık şiddet çağrılarını yayıyor.

Özellikle, aşırı sağcı saldırganları yücelten ve "Terrorgram" olarak adlandırılan çevrim içi sohbet grupları tehlike sinyali veriyor.

"İNCELENEN VAKALAR YALNIZCA GÖRÜNEN KISMI YANSITIYOR"

Aşırı sağcı gençlerin amaçlarının, şiddet yoluyla kaos yaratmak ve toplumsal düzeni sarsmak olduğu belirtilirken, neredeyse tamamının erkeklerden oluştuğu bu inceleme grubunun, hızla radikalleştiği ve aşırı şiddete hazır hale geldiği sonucuna varıldı.

Grubun neredeyse tüm üyelerinde teşhis edilmiş psikolojik rahatsızlıklar ya da ciddi psikolojik sorunlar bulunduğu da ortaya konuldu.

Birçok gencin ailesi tarafından ihmal edilmiş, sosyal olarak yeterince entegre olamamış durumda olduğu, bu nedenle aile ve sosyal çevrenin bu konularda önemli rolü bulunduğu kaydedildi.

İncelenen 37 vakanın yalnızca görünen kısmı yansıttığı, gerçek boyutun ise çok daha büyük olabileceğine dikkat çekildi.