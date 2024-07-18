Araştırma: Çocukların zekası tehlikede

Economist dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, çocukların zihinsel potansiyelinin tehlike altında olduğu ve bu tehlikenin nedenleri ortaya koyuldu. Araştırmada, fakir ve orta gelirli ülkelerdeki 'yetersiz beslenme' sorununa dikkat çekiliyor.

Günümüz çocuklarının zihinsel potansiyeli, savaş, hastalık ve yoksulluk gibi nedenlerle tehlike altında.

Yetkin Report'un Economist dergisinden aldığı araştırmaya göre, çocukların zihinsel potansiyelinin yetersiz beslenme ve eğitim nedeniyle tehdit altında olduğunu ortaya koyuluyor.

Araştırma, 72 ülkede yapıldı. 1948 ile 2020 yılları arasında ortalama IQ’nun on yılda 2.2 puan arttığını gösteriyor. Bu değişim, ilk olarak bilim insanı James Flynn tarafından fark edildiği için “Flynn etkisi” olarak biliniyor.

Economist’e göre, bu hızlı gelişimin ardında yatan ana sebeplerden biri, insanların daha iyi beslenmesi ve zihinsel olarak daha fazla uyarılması. Ancak, Flynn etkisinin zengin ülkelerde büyük ölçüde sona erdiği ve eğitim başarılarının durduğu belirtiliyor.

ZENGİN ÜLKELERDE DURUM NE?

Zengin ülkelerde eğitim başarılarının durmasının sebeplerini ve bu durumun nasıl iyileştirilebileceğini ele alırken, fakir ve orta gelirli ülkelerdeki 'yetersiz beslenme' sorununa dikkat çekiyor.

Dergi, dünya genelinde beş yaş altı çocukların yüzde 22’sinin, yani yaklaşık 150 milyon çocuğun, bodurluk derecesinde yetersiz beslendiğini ve bu durumun beyin gelişimini de olumsuz etkilediğini vurguluyor. Dünyadaki çocukların yarısı ise beyin gelişimini de engelleyebilecek mikro besin eksikliği çekiyor. Yetersiz beslenme ve uyarılma eksikliğinin IQ puanlarında 15 puanlık bir kayba neden olabileceği belirtiliyor.

Economist’in belirttiğine göre, dünya yeterince gıda üretse de, besinlerin genç beyinlere ulaşmasını engelleyen birçok engel bulunuyor. Bunların başında savaş, hastalık ve yoksulluk geliyor. Aç çocuklar daha sık hastalanıyor ve hastalıklarla mücadele etmek için harcadıkları enerji, beyin gelişimine harcanamıyor.

Bir başka dikkat çekici bulgu ise kısıtlı bir diyete sahip cocukların yalnızca yarısının fakir ailelerden geldiği bilgisi. Yetersiz diyetle beslenen çocukların diğer yarısı kötü yeme alışkanlıkları yüzünden besinsiz kalıyor.

BESLENME VE EĞİTİM POLİTİKALARI

Ayrıca cinsiyetçilik ve kötü yeme alışkanlıklarının da yetersiz beslenmeye katkıda bulunduğunu eklerken, beslenme politikalarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtiyor ve basit ama etkili çözümler öneriyor. Temel gıdaların demir, çinko ve folik asit gibi mikro besinlerle güçlendirilmesi, bu çözümler arasında yer alıyor. Ayrıca, yoksul ailelere küçük miktarlarda nakit yardımı yapılmasının, beslenme ve tıbbi ihtiyaçlar için daha esnek bir çözüm sunduğu ifade ediliyor.

Daha fazla araştırma yapılmasının önemine dikkat çeken Economist’e göre, uygun maliyetli çözümlerle gelecek nesillere daha güçlü bir zeka desteği sağlanabilir. Beslenme düzenlenmezse ise önümüzdeki nesiller çok daha büyük bilişsel problemlerle karşı karşıya kalacak.