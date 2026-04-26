Araştırma: Dünyanın en zenginleri, sandığınız kadar zeki olmayabilir

“Çok kazanan daha zekidir” inancı, yeni bir araştırmayla bir kez daha tartışmaya açıldı. Avrupa’daki üç üniversitenin ortak yürüttüğü ve 2023 yılında yayınlanan bir çalışma, en üst gelir grubundaki bireylerin bilişsel yeteneklerinin sanıldığı kadar “üstün” olmadığını ortaya koyuyor.

Araştırma, gelir skalasının en üstünde yer almanın ortalamanın çok üzerinde bir zekâya işaret etmediğini gösterirken, en zengin yüzde 1’lik kesimin bilişsel testlerde kendilerinden biraz daha az kazananlara göre daha düşük puan aldığına dikkat çekiyor.

ZENGİNLİKTE ÇEVRESEL FAKTÖRLER DAHA KRİTİK

İsveç’teki Linköping Üniversitesi, İtalya’daki Avrupa Üniversitesi Enstitüsü ve Hollanda’daki Amsterdam Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, 18-19 yaşlarında askerlik sınavına giren 59.387 İsveçli erkeğin verilerine dayanıyor.

Araştırmacılar yayımladıkları makalede, “Yetenek ve ücret arasındaki ilişkinin genel olarak güçlü olduğunu, ancak yıllık 60.000 €’nun üzerinde yeteneğin +1 standart sapma gibi mütevazı bir seviyede sabitlendiğini tespit ettik” ifadelerine yer verdi.

Aynı çalışmada şu tespit de yapıldı:

“En üstteki yüzde 1’lik kesim, bilişsel yetenek açısından kendilerinden hemen alt gelir gruplarındakilere göre biraz daha düşük puan alıyor.”

Araştırmacılara göre bu “bilişsel yeteneklerdeki durağanlaşma”, özellikle en yüksek gelir gruplarında zekânın belirleyici olmaktan çıktığını gösteriyor. Bunun yerine aile geçmişi, sosyoekonomik koşullar, kültür, kişilik özellikleri ve şans gibi faktörler daha fazla rol oynuyor.

PRESTİJ YÜKSEK GELİR ANLAMINA GELMİYOR

Çalışma, alt ve orta gelir gruplarında bilişsel yeteneğin ücret üzerinde daha belirleyici olduğunu ortaya koyarken, en üst gelir dilimlerinde bu ilişkinin zayıfladığını gösteriyor. Başka bir deyişle, yukarı doğru çıkıldıkça “zekâ farkı” değil, başka avantajlar devreye giriyor.

Araştırmacılar bu durumu şu sözlerle özetliyor:

“Bireyler arasındaki küçük başlangıç başarı farklılıkları zamanla ortadan kalkmaz, bunun yerine aşırı eşitsizliklerle karakterize edilen, kazananın her şeyi aldığı dağılımlara dönüşür.”

Çalışmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise, daha yüksek ücret skalalarında iş prestijinin bilişsel yetenekle birlikte artmaması. Doktorluk, akademisyenlik ya da hukuk gibi mesleklerde, prestijin her zaman daha yüksek gelir anlamına gelmediği görülüyor. Araştırma, en yüksek gelir sahiplerinin “en zeki” ya da “en hak eden” kişiler olduğu yönündeki yaygın anlatıyı ciddi biçimde sorguluyor.

"DAHA FAZLA HAKETTİKLERİNE DAİR KANIT YOK"

Araştırmacılar sonuç bölümünde yaptıkları değerlendirmede “Son yıllarda artan eşitsizlik konusunda akademik ve kamuoyunda çok fazla tartışma yaşandı. Liyakatin önemli bir boyutu olan bilişsel yetenek açısından, olağanüstü ücretler ödeyen üst düzey işlerde çalışanların, bu ücretlerin sadece yarısını kazananlardan daha fazla hak sahibi olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadık” ifadelerini kullanıyor.