Araştırma: Gençler işsiz ya da iş arıyor, geçinmek için ailesine muhtaç

Artıbir Araştırma Şirketi, "Türkiye Gençlik Araştırması" raporunu kamuoyuyla paylaştı.

2 bin 4 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, 2-12 Şubat tarihleri arasında telefonla anket metoduyla gerçekleştirilmiştir.

Araştırmaya göre, gençlerin %21'i işsiz ya da iş arıyor. %15'i ise yarı zamanlı çalışıyor.

Gençlerin yarısından fazlası bir yabancı dil bilmezken, %61'nin gelir kaynağı ailesi...

Araştırmada gençlerin gelir kaynakları şöyle ifade edildi:

Aile: %61

Düzenli tam zamanlı iş: %32

Düzenli yarı zamanlı iş: %10

Burs: %4

Düzensiz iş: %3

Eş/partner: %3

Raporda "Gençlerin ekonomik özgürlüklerinin olmadığı" vurgulanıyor.

Gençlerin %74’ünün eline günlük 300 lira geçiyor.

Aylık olarak gençlerin eline geçen para şöyle:

5 bin TL ve altı: %7

5001-7500: %12

7501-10000: %19

10000-12500: %21

12500-20000: %15

20001 ve üstü: %17

Gençlerin çok azı sinema, tiyatro ve konser gibi kültürel aktivitelere katılıyor, ağırlıklı olarak sosyal medyada vakit geçiyor.

ERKEN SEÇİM YAPILMALI MI?

Araştırmaya katılan gençlere "Sizce erken seçim yapılmalı mı?" sorusu da yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 68 oranında "Evet" yanıtı verdi. "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 24'te kaldı.