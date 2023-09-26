Araştırma: Gıda yardımlarının kesilmesi Etiyopya'da 1300'den fazla kişinin ölümüne yol açtı

Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD'nin Etiyopya'nın kuzeyinde iç savaşın sona erdiği Tigray'a yaptığı gıda yardımlarını kesmesinin 1300'den fazla kişinin açlıktan ölümüne yol açtığı bildirildi.

Tigray'daki Sağlık Araştırmaları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı ve Mekelle Üniversitesinin yaptığı ortak araştırmaya göre, barış anlaşmasının yapıldığı Kasım 2022'den bu yana bölgedeki 1329 kişi açlığa bağlı nedenlerden ötürü hayatını kaybetti.

Yardımların kesildiği dönemden başlayarak her ay ölenlerin sayısı artarken Tigray'daki tüm ölümlerin yarısından fazlası açlıktan ötürü meydana geldi.

Eyaletteki ve kamplardaki sağlık çalışanlarının katılımıyla yapılan araştırmada, BM ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) yardımları kesmesinin ölümlerin başlıca nedenlerden biri olduğuna işaret edildi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve USAID, Etiyopya'ya gönderilen gıda malzemelerinin çalınması üzerine mayıs ayında yardımları askıya aldığını duyurmuştu.

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın ardından bölge yönetimi TPLF'ye geçmiş, örgüt ise silahsızlanmıştı.