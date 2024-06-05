Araştırma hastanesinde 'randevu ve parayla ameliyat' skandalı: Müfettiş raporu tamamlandı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ‘randevu ve parayla ameliyat’ iddialarının ardından başlatılan müfettiş incelemesi tamamlandı. Buna göre, söz konusu iddialarla gündeme gelen bazı doktorlar başka illere gönderildi. Hastanedeki bazı idareci ve personellere fazla mesai yazıldığı iddialarını araştıran müfettiş, birçok idareci ve personele haksız şekilde fazla mesai yazıldığını belirledi. Fazla mesai yazılan bazı idareci ve personellerden de paranın iadesi istendi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan ‘randevu ve parayla ameliyat’ iddialarıyla ilgili araştırma yapan müfettiş raporunu tamamladı.

Amida Haber'den Hozan Adar'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl Kulak Burun ve Boğaz (KBB) için randevu bulunamaması üzerine başhekim ile KBB hekimleri arasındaki gerginlik yaşanmıştı.

KBB hekimleri, usulsüz görevlendirmeler ve malzeme yokluğu nedeni ile ameliyat yapamadıklarını öne sürerken, Başhekim Süleyman Öden ise, "Sadece burun estetiği yapıp para kazanıyorlar. Normal ameliyatları yapmıyorlar" iddiasında bulunmuştu.

İddiaların ardından Sağlık Bakanlığı, müfettiş görevlendirmişti. Müfettiş, hastanede yapılan KBB ameliyatlarını mercek altına almasının ardından rapor hazırladı.

İDARECİLERE CEZA

Müfettiş raporunda, hastanedeki bazı idareci ve personellere fazla mesai yazıldığı tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Müfettişlerin raporundan sonra Bakanlık, KBB ameliyatlarıyla gündeme gelen bazı doktorları farklı illere gönderirken, hastanedeki birçok idareciye farklı cezalar verildi. Bakanlığın, başhekim Süleyman Öden ve hastane idarecileri B.S, Ö.D, Z. Z, A.G, E.O’ya ceza puanı verdiği iddia edildi.

Fazla mesai yazılan kişilerden paranın iadesi istendi.

BAŞHEKİM VE KAMU HASTANELERİ BAŞKANI AYNI KİŞİ

Öte yandan söz konusu müfettiş soruşturması yapıldığı sırada hastanenin başhekimi ile kamu hastaneleri başkanının aynı kişi olduğu öğrenilirken, müfettiş soruşturmasında ceza alan bir müdür yardımcısının pasif görev yerine başka bir hastaneye müdür olarak atandığı öğrenildi. Terfi ettirilen müdür yardımcısının 45 ceza puanı aldığı kaydedildi. Söz konusu kişinin sendika referansı ile hastaneye idareci müdür olarak atandığı iddia edildi.

KAMUNUN CİHAZLARI İLE YAPILMIŞ

Bu arada hastanenin medikal hizmet işini alan firmanın kendi cihazlarıyla tomografi çekmesi gerekirken, kamunun cihazlarıyla bu işlemi yaptığı, kendi cihazları ile işlem yapılmış gibi fatura kestiği belirlendi. Bu işlem üzerine söz konusu firmanın bir yıl süreyle ihale alması yasaklandı. Hastanenin gıda işini yapan bir firmaya da para cezası verildiği öğrenildi.