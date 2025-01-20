Araştırma: Her 3 mühendisten 1'i yurtdışında çalışmak ve yaşamak istiyor!
MMO Kocaeli Şubesi Gebze İlçe Temsilciliği'nin araştırmasına göre, her 3 mühendisten 1'i yurtdışında çalışmak ve yaşamak istediğini kaydetti. Bu oran, özellikle 20-30 yaş grubunda daha yüksek.
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi Gebze İlçe Temsilciliği, Kocaeli bölgesinde mühendislerin çalışma ve yaşam koşullarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Mühendislerin sosyo-demografik özelliklerini, ekonomik beklentilerini ve sektörel eğilimlerini değerlendiren araştırma, farklı yaş, branş ve sektörlerden katılımcılarla gerçekleştirildi.
321 mühendisin katıldığı araştırmada, gelir durumu şöyle oldu:
>> %2.9 : Asgari ücret – 21.000 (7 kişi)
>> %37,1: 40.001-50.000 TL (89 kişi)
>> %13 : 60.000-80.000 TL (31 Kişi)
>> %26,6: 50.001-60.000 TL
Katılımcıların %75,7’si bu gelirlerin sosyal ve kültürel aktiviteler için yetersiz olduğunu belirtti.
Her 3 kişiden 1’i yurtdışında çalışma ve yaşama isteğini belirtirken bu oran, özellikle 20-30 yaş grubunda daha yüksek.
Araştırmaya katılanların yüzde 78'i 2025 yılında ülke ekonomisinin kötüleşeceğini düşünürken, mühendislerin %51-100 aralığında gelir artışı beklentisi bulunuyor.
Her 3 kişiden 1’i yurtdışında çalışma ve yaşama isteği belirtti. Bu oran, özellikle 20-30 yaş grubunda daha yüksek.
MMO'DAN ÖNERİLER
Araştırmada, şu önerilerde bulunuldu:
• Kadın mühendis oranının düşük olması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini göstermektedir.
• Genç mühendislerin yurtdışına göç etme eğilimi, nitelikli iş gücünün yurtdışına kayma riskini artırmaktadır.
• Mühendislerin gelir beklentileri, mevcut düzeylerle örtüşmemektedir.
• Mühendislerin maaşlarının yoksulluk sınırının üzerinde olması sağlanmalıdır.
• Sosyal adalet sağlanmalı, insanca yaşam koşulları garanti altına alınmalıdır.
• Mobbing ve ağır iş yükü nedeniyle mühendislerin mesleklerinden uzaklaşması önlenmelidir.
• Yerel kurultayların düzenlenmesi sağlanmalıdır.
• Mühendislerin maaşlarının yoksulluk sınırının üzerinde olması sağlanmalıdır.
• Sosyal adalet sağlanmalı, insanca yaşam koşulları garanti altına alınmalıdır.
• Mobbing ve ağır iş yükü nedeniyle mühendislerin mesleklerinden uzaklaşması önlenmelidir.
• Yoksulluğa razı edilen bir meslek değil insanca yaşayacak koşullarda bilim tekniğe uygun bir mühendisliğin gelişmesi için mücadele etmeliyiz.