Araştırma: Her 3 mühendisten 1'i yurtdışında çalışmak ve yaşamak istiyor!

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi Gebze İlçe Temsilciliği, Kocaeli bölgesinde mühendislerin çalışma ve yaşam koşullarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Mühendislerin sosyo-demografik özelliklerini, ekonomik beklentilerini ve sektörel eğilimlerini değerlendiren araştırma, farklı yaş, branş ve sektörlerden katılımcılarla gerçekleştirildi.

321 mühendisin katıldığı araştırmada, gelir durumu şöyle oldu:

>> %2.9 : Asgari ücret – 21.000 (7 kişi)

>> %37,1: 40.001-50.000 TL (89 kişi)

>> %13 : 60.000-80.000 TL (31 Kişi)

>> %26,6: 50.001-60.000 TL

Katılımcıların %75,7’si bu gelirlerin sosyal ve kültürel aktiviteler için yetersiz olduğunu belirtti.

Her 3 kişiden 1’i yurtdışında çalışma ve yaşama isteğini belirtirken bu oran, özellikle 20-30 yaş grubunda daha yüksek.

Araştırmaya katılanların yüzde 78'i 2025 yılında ülke ekonomisinin kötüleşeceğini düşünürken, mühendislerin %51-100 aralığında gelir artışı beklentisi bulunuyor.

Her 3 kişiden 1’i yurtdışında çalışma ve yaşama isteği belirtti. Bu oran, özellikle 20-30 yaş grubunda daha yüksek.

MMO'DAN ÖNERİLER

Araştırmada, şu önerilerde bulunuldu:

• Kadın mühendis oranının düşük olması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini göstermektedir.

• Genç mühendislerin yurtdışına göç etme eğilimi, nitelikli iş gücünün yurtdışına kayma riskini artırmaktadır.

• Mühendislerin gelir beklentileri, mevcut düzeylerle örtüşmemektedir.

• Mühendislerin maaşlarının yoksulluk sınırının üzerinde olması sağlanmalıdır.

• Sosyal adalet sağlanmalı, insanca yaşam koşulları garanti altına alınmalıdır.

• Mobbing ve ağır iş yükü nedeniyle mühendislerin mesleklerinden uzaklaşması önlenmelidir.

• Yerel kurultayların düzenlenmesi sağlanmalıdır.

• Mühendislerin maaşlarının yoksulluk sınırının üzerinde olması sağlanmalıdır.

• Sosyal adalet sağlanmalı, insanca yaşam koşulları garanti altına alınmalıdır.

• Mobbing ve ağır iş yükü nedeniyle mühendislerin mesleklerinden uzaklaşması önlenmelidir.

• Yoksulluğa razı edilen bir meslek değil insanca yaşayacak koşullarda bilim tekniğe uygun bir mühendisliğin gelişmesi için mücadele etmeliyiz.