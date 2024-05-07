Araştırma: İktidara güven dibe vurdu

Yöneylem’in araştırmasına göre yurttaşların sadece yüzde 20,6’sı Türkiye’nin ‘iyi’ yönetildiğini düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 57’si ülkenin ‘kötü’ yönetildiğini belirtirken, yüzde 24,1’ine göre Türkiye ‘ne iyi ne kötü yönetiliyor.’

Yöneylem Araştırma, 26 bölgede 2 bin 222 görüşmeyle yapılan anketin güven aralığı yüzde 95, hata payı ise ‘+/-2’ olarak hesaplanan anketin sonuçlarını açıkladı.

26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Araştırması’nda katılımcılara "Türkiye nasıl yönetiliyor?" sorusunu yöneltildi.

Verilen yanıtlarda halkın hükümete güveninin ne kadar düştüğünü göz önüne serdi.

Buna göre katılımcıların yanıtları şöyle oldu:

‘Kötü yönetiliyor’ diyenler: Yüzde 57

‘Ne iyi ne kötü yönetiliyor’ diyenler: Yüzde 21,4

‘İyi yönetiliyor’ diyenler: Yüzde 20,6

‘Bilmiyorum’ diyenler: Yüzde 1

SİYASİ ATMOSFERLE İLİŞKİSİ

Sonuçları paylaşan araştırma şirketi değerlendirmesini de ekledi. Buna göre Yöeyelemn’in değerlendirmesi şöyle:

“Seçmenlerin yüzde 57’si Türkiye’nin kötü yönetildiğini ifade etmektedir. Türkiye’nin kötü yönetildiğini düşünenler Mart 2024’te yüzde 51,5 seviyesindeydi.

Bir buçuk aylık bir zaman diliminde 5,5 puanlık artış Türkiye’de 31 Mart sonrasında oluşan yeni siyasi atmosferle ilişkilendirilebilir.

Türkiye’nin iyi yönetildiğini düşünenler 2023 yılı Aralık ayı itibariyle yüzde 24,2 seviyesindeydi, Nisan 2024’te bu oran yüzde 20,6’ya gerilemiştir.”