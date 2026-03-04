Araştırma: İran, yüz tanıma sistemini Rusya'dan satın alıyor

Forbidden Stories koordinasyonunda yürütülen ve Le Monde’un da yer aldığı uluslararası bir gazetecilik araştırması, İran yönetiminin Rusya merkezli bir şirket tarafından geliştirilen yüz tanıma yazılımını kullandığını ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre İranlı Rasadco adlı şirket, 2019 yılında Rus teknoloji firması NtechLab’in geliştirdiği FindFace yazılımını satın aldı ve daha sonra bunu rejime bağlı çeşitli kurumlara sattı.

Belgeler, yazılımın daha sonra Kama adlı daha büyük bir şirket üzerinden İran Devrim Muhafızları ve İran İstihbarat Bakanlığı gibi kurumlara ulaştırıldığını gösteriyor.

RUSYA'DA DA KULLANILIYOR

NtechLab’in geliştirdiği FindFace, Rusya’da polis ve güvenlik birimleri tarafından yaygın şekilde kullanılan bir yüz tanıma sistemi olarak biliniyor. Şirket, muhaliflerin ve gazetecilerin izlenmesine katkı sağladığı gerekçesiyle hem Avrupa Birliği hem de ABD yaptırımlarına maruz kalmış durumda.

Uzmanlara göre yüz tanıma teknolojisi İran rejimi için özellikle protestoları bastırma açısından kritik bir araç olabilir. Araştırmacı Nima Fatemi, geçmişte protestoları bastırmak için sokaklara güvenlik güçleri gönderildiğini ancak artık güvenlik birimlerinin görüntüleri ve sosyal medya videolarını analiz ederek protestocuları daha sonra tek tek tespit edebildiğini söylüyor.

Yüz tanıma sistemi, ülke genelindeki güvenlik kameraları, metro istasyonları, iş yerleri ve hatta özel mekânlardaki kameraların görüntülerini kullanarak geniş bir gözetim ağı oluşturma potansiyeline sahip. İran yönetiminin pasaport ve ehliyet başvurularında topladığı fotoğrafların da bu veri tabanını besleyebileceği belirtiliyor.