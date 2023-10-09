Araştırma: İspanya, 2022'de son 700 yılın en sıcak yazını yaşadı

İspanya'dan bilim insanları, geçen yıl ülkede son 700 yılın en sıcak yazının yaşandığını bildirdi.

İspanya Bilimsel Araştırmalar Yüksek Konseyine (CSIC) bağlı Ulusal Doğa Bilimleri Müzesi'nden (MNCN) bir ekip, ülkenin Sahra Çölü'nden gelen sıcak hava dalgaları nedeniyle rekor kıran sıcaklıklarla geçen 2022 yazını analiz etti.

Bilim insanları yaptıkları analizler sonucunda, İspanya'da geçen yıl 1322'den bu yana en sıcak yazın yaşandığını tespit ederken, 2022 yazının son 279 yılın en kurak yazı olduğu bilgisine de ulaştı.

Araştırmacılar, geçmiş hava durumu verilerine bakarak, geçen yıl ülkede son 700 yılın en sıcak yazının yaşandığını, 2022 yazında ülkedeki deniz yüzeyi sıcaklığının ortalamadan 3,3 derece, karanın da ortalamadan 2,1 derece daha sıcak olduğunu tespit etti.