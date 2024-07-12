Araştırma: İstanbullu ev içinde en çok ekonomik sorunları konuşuyor

İstanbul Planlama Ajansı'nın "Haziran 2024" raporuna göre, katılımcılar ev içinde en çok ekonomik sorunları konuştu. Katılımcıların yüzde 69,2'si kiralara her ay uygulanması düşünülen yüzde 20 kira vergisi uygulamasını desteklemediğini belirtirken yüzde 34,9'u kıt kanaat geçinebildiğini belirtti. Nisan ayı sonuçlarıyla karşılaştırıldığında Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini belirtenlerin oranı artarken iyileşeceğini belirtenler oranında azalma görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) halkın nabzını tuttuğu "İstanbul Barometresi Haziran 2024" raporunu yayımladı.

Rapora göre, katılımcılar ev içinde en çok ekonomik sorunları konuştu. Katılımcıların yüzde 69,2'si kiralara her ay uygulanması düşünülen yüzde 20 kira vergisi uygulamasını desteklemediğini belirtirken yüzde 34,9'u kıt kanaat geçinebildiğini belirtti.

Birçok başlıkta İstanbullunun nabzını tutan rapor, 1.004 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı.

Rapora göre, haziran ayında İstanbul'un gündemi ekonomi oldu. Katılımcıların yüzde 53,8'i ev içinde ekonomik sorunların konuşulduğunu belirtti.

KATILIMCILARIN YÜZDE 34,9'U KIT KANAAT GEÇİNEBİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Katılımcıların yüzde 69,2'si kiralara her ay uygulanması düşünülen yüzde 20 kira vergisi uygulamasını desteklemediğini ifade etti. Kira ödemelerinde kira bedelinin yüzde 20’sinin her ay vergilendirileceği ve geri kalan tutarın ev sahibinin eline geçeceği uygulama tasarısı tartışmaları, katılımcıların yüzde 69,2’si tarafından desteklenmedi. Katılımcıların yüzde 89,6’sı uygulamanın olumsuz sonuçlar doğuracağını düşündüğünü belirtti.

Uygulandığı takdirde katılımcıların yüzde 42,2’si kira bedellerinin artacağını, yüzde 17,5’i ekonomik sorunlara yol açacağını, yüzde 12,1’i kiracı ve ev sahibi arasında sorun oluşturacağını düşündüğünü belirtti. Kiracıların yüzde 48’i ev sahiplerinin ise yüzde 37’si kira bedellerinin artacağını belirtti. Kiracıların yüzde 92,9’u, ev sahiplerinin ise yüzde 86,5’i uygulamanın olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 34,9'u kıt kanaat geçinebildiği yönünde görüş bildirdi.

İstanbulluların stres seviyesi 6,6, mutluluk seviyesi 5,4 olarak ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 58,4’ü ekonomik sorunların konuşulduğundan bahsetti. İkinci sırada,yüzde 18,4 ile İsrail’in Gazze’yi İşgali, üçüncü sırada ise yüzde 5 ile Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yer aldı.

EKONOMİNİN KÖTÜLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNENLER ARTTI

Haziran ayında katılımcıların yüzde 18,1’i Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken yüzde 37,3’ü değişmeyeceğini, yüzde 44,6’sı kötüleşeceğini belirtti.

Nisan ayı sonuçlarıyla karşılaştırıldığında Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini belirtenlerin oranı artarken iyileşeceğini belirtenler oranında azalma görüldü.