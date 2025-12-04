Araştırma: Kas kütlesi arttıkça beyin gençleşiyor

İlerleyen yaşla birlikte kas kaybı ve iç organları çevreleyen viseral yağın artması doğal kabul ediliyor. Ancak NBC’nin aktardığı yeni bulgular, bu iki ölçünün yalnızca fiziksel sağlığı değil, beynin yaşlanma hızını da etkilediğini gösteriyor. Araştırmada, kas oranı yüksek ve viseral yağ oranı düşük bireylerin beyin görüntülerinin, yaşlarından daha genç bir yapıya sahip olduğu gözlemlendi.

YAĞ YÜKSELDİKÇE YAŞLILAŞIYOR

Washington Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada 1.164 sağlıklı yetişkinin vücut kompozisyonu ve beyin MR’ları incelendi. Araştırma ekibi, geniş bir veri setiyle eğitilmiş algoritmalar kullanarak katılımcıların “beyin yaşını” hesapladı.

Ortalama sonuçlar, beyin ile kronolojik yaş arasında küçük bir fark gösterse de kas kütlesi arttıkça bu farkın gençleşme yönünde belirginleştiği, viseral yağ yükseldikçe ise beyin yapısının daha yaşlı bir profile kaydığı tespit edildi.

KAS KÜTLESİNİN YÜKSEKLİĞİ BEYNİ KORUYUCU

Çalışma, iç organ çevresinde biriken yağın metabolik sorunlar ve kronik iltihapla ilişkili olduğunu; bu sürecin zamanla beynin yapısal bütünlüğünü etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Buna karşılık, kas kütlesinin yüksek olması hem metabolik işleyişi hem de dolaşım sistemini destekleyerek beyni koruyan bir etki yaratıyor.

Uzmanlar, beden kitle indeksinin bu tür farkları göstermekte yetersiz kaldığını; düşük kilolu görünen bir kişinin bile yüksek viseral yağ nedeniyle daha yaşlı bir beyne sahip olabileceğini vurguluyor. Bu nedenle bel çevresi ölçümleri ve bel-kalça oranı gibi alternatif yöntemlerin sağlık değerlendirmelerinde daha doğru sonuç verdiği belirtiliyor.

DÜZENLİ SPOR ÖNERİSİ

Araştırmanın bir diğer önemli sonucu ise yaşam tarzına ilişkin: Düzenli egzersizin, özellikle direnç antrenmanlarının, kas kütlesini artırarak viseral yağı azaltabildiği ve bunun beyin sağlığını olumlu yönde etkilediği ifade ediliyor. Uzmanlara göre, yıllar sonra bile spora başlamak, beyin yaşlanmasına karşı önemli bir koruyucu etki yaratabilir.