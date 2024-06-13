Araştırma: Kuzey Pasifik'te beklenen Cascadia depremi sanılandan daha büyük olacak

ABD'de yapılan bir araştırma, Cascadia yitim zonu olarak bilinen ve Kanada'nın Vancouver Adası'ndan, ABD'nin California eyaletinin kuzeyine kadar uzanan alanı kapsayan bölgede beklenen "büyük deprem"in, tahmin edilenden daha büyük ve yıkıcı olabileceğini ortaya koydu.

Science Daily dergisinin haberine göre, ABD Ulusal Bilim Vakfının (NSF) girişimiyle yapılan araştırmada, Kuzey Pasifik'te yer alan Cascadia yitim zonu boyunca deniz tabanının altındaki birçok karmaşık yapı hakkında kapsamlı veriler elde edildi.

Kanada'nın British Colombia eyaleti ile ABD'nin Washington ve Oregon eyaletleri açıklarında 41 günlük bir çalışma neticesinde elde edilen verilerde, Cascadia yitim zonunda yer alan yer kabuğundaki iki tabakanın birbirine doğru kaydığı belirlendi.