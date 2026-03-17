Araştırma: Mansur Yavaş'ın Ankara'daki beğeni düzeyi rekor seviyede

Area Araştırma, Ankara özelinde yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

13 Şubat - 9 Mart tarihleri arasında 27 bin 2 kişi ile CAPI yöntemiyle gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre CHP'nin Ankara'daki oyu yüzde 40'a yaklaşırken ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında Ankara halkının yüzde 70'i 'olumlu' görüşe sahip.

Araştırma kapsamında sorulan "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna Ankara'da yaşayanların yüzde 39,9'i CHP derken yüzde 29'u AKP, 8,4'ü ise MHP yanıtını verdi.

Aynı soru 'belediye başkanlığı seçimi' için sorulduğunda ise CHP'nin oyları yüzde 42,8'e yükselirken Cumhur İttifakı'nın toplam oyu yüzde 23, 2'ye geriledi.

Ankete göre ABB Başkanlığı görevini 7 yıldır sürdüren Mansur Yavaş hakkında Ankara halkının yüzde 70'i 'olumlu' kanaate sahip. AKP seçimeninin yüzde 31,3'ü, MHP seçmeninin ise yüzde 46'sının Yavaş hakkında olumlu düşündüğü belirtildi.

Seçmenlerin yüzde 60'ı ise ABB yönetimini başarılı buluyor. ABB'nin en beğenilen hizmeti 'sosyal hizmetler ve yardımlar' şeklinde işaretlenirken belediye yönetiminin toplu taşıma, ulaşım ve altyapı gibi alanlardaki sorunlara öncelik vermesi gerektiği belirtildi.