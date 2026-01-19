Araştırma: Ofislerde uygulanması gereken ideal sıcaklık ne olmalı?

Isıtma firması BOXT tarafından 2 bin yetişkin üzerinde yapılan araştırmaya göre, oda sıcaklığındaki küçük değişimler ruh sağlığı ve bilişsel yetenekler üzerinde büyük etkileri bulunuyor.

Uzmanlara göre 21 derecelik bu denge noktası, sadece fiziksel konfor değil, aynı zamanda duygusal bir görev görüyor.

Bilim insanlarının ofisler için belirlediği ideal sıcaklık, zihin ve bedenin tam uyum içinde çalıştığı eşik olarak tanımlanıyor.

Euronews’te yer alan habere göre bilim insanlarının "ThermoState" (Termo-Durum) adını verdiği bu nokta, zihin ve bedenin tam uyum içinde çalıştığı eşik olarak tanımlanıyor.

SICAKLIK DÜŞÜNCE STRES VE ODAKLANMA KAYBI ORTAYA ÇIKIYOR

Sıcaklık düştüğünde vücudumuz sadece üşümüyor, aynı zamanda bir stres tepkisi veriyor.

Araştırma sonuçlarına göre sıcaklık 17 derece altına düştüğünde ruh hali ve uyanıklık seviyesi gerilemeye başlıyor. 16,7 derecede ise odaklanma yeteneği kayboluyor ve uyku kalitesi ciddi şekilde düşüyor.

21 DERECENİN ÜSTÜNDE YORGUNLUK VE AGRESİFLİK KENDİNİ GÖSTERİYOR

Sıcaklık 21,6 dereceyi aştığında verimlilik yeniden düşüşe geçiyor.

22 derecede insanlar daha kavgacı ve sinirli olmaya başlıyor. 24 derecenin üzerinde ise beyin yavaşlıyor, işlem hızı düşüyor ve yoğun bir yorgunluk hissi baş gösteriyor.

Klinik Psikolog Dr. Sophie Mort, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, 19,5 ila 21 derece aralığındaki ideal sıcaklığın hafıza, duygusal işleme ve stres tepkisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor.

Mort, "Sıcaklık regülasyonu sadece fiziksel bir durum değildir; özellikle kış aylarında psikolojik direncimiz zaten baskı altındayken, doğru sıcaklıkta kalmak zihinsel sağlığımızı korumanın anahtarıdır" dedi.