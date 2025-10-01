Araştırma şirketleri: CHP yüzde 40'a yürüyor, AKP seçmenindeki hoşnutsuzluk yükselişte

Gazeteci Ertuğrul Özkök T24’te yayımlanan yazısında iki araştırma şirketinin sonuçlarını paylaştı. Özkök, halkın üçte ikisinin belediye başkanlarına yapılanları yanlış bulduğunu ve CHP’nin yüzde 40 bandına doğru gittiğini yazdı.

“CHP YÜZDE 40 BANDINDA”

Özkök’ün yazısından öne çıkanlar şöyle:

“Güvendiğim iki araştırma şirketi, ankete ara verdikleri ağustos tatilinden çıktı ve eylül ayında yeniden sahaya indi. Panorama şirketi, kararsızlar değerlendirmeye katılacak bir seviyeye indiği için, eylül ayında ilk defa kararsızları da dağıtarak bir anket sonucu verdi. CHP eylül ayında yüzde 37 ile artık yüzde 40 bandına doğru yürüdüğünü gösterdi. AKP de yüzde 34’e ulaştı.

Bu ay KONDA’dan gelen bir analiz de şunu gösterdi: AKP seçmeni içinde hoşnutsuz oyların oranı yükselmeye başladı. İktidar seçilmiş belediye başkanlarına karşı yürütülen yargılamalar konusunda halkı ikna edemiyor. Halkın yüzde 60’ı hala bu yargılamaların hukuki değil siyasi olduğuna inanıyor. Üstelik ‘hukuki’ olduğuna inananlar da temmuz ayından bu yana 2 puan daha azaldı.

"HALKIN YARISINDAN FAZLASI KAYYUMA KARŞI"

CHP’ye kayyım atanması konusunda da çok benzer bir durum var. Halkın yüzde 54’ü bunun yanlış bir karar olduğunu söylüyor.

Cumhurbaşkanını başarısız bulanların oranı yükseliyor, başarılı bulanlar son iki ayda düştü.

Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümeti açısından en alarm verici işaret ekonomide.

‘Türkiye’nin gidişatını nasıl görüyorsunuz?’ sorusuna verilen cevaplarda;

‘İyiye gidiyor’ diyenler temmuzdan bu yana 2 puan düşerek yüzde 22’den yüzde 20’ye düşmüş.

Buna karşılık ‘Kötüye gidiyor’ diyenler 2 puan artarak yüzde 66.6’dan yüzde 68.5’e çıkmış.”

Özkök eylül ayı itibarıyla seçim sonuçlarının ise şöyle olacağını yazdı:

CHP Yüzde 36.6

AKP Yüzde 34.3

DEM Yüzde 8.2

MHP Yüzde 5.1

Zafer Yüzde 4.3

YRP Yüzde 2.7

Anahtar Yüzde 2.7

İyi Parti Yüzde 2.3

Diğer Yüzde 3.7

İktidar açısından en vahim sonuç eğitim alanında olduğunu söyleyen Özkök, KONDA’nın araştırmasına katılan yüzde 77,6’sının “eğitim sisteminden memnun değilim” yanıtını verdiğini aktardı.