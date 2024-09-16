Araştırma: Velilerin yüzde 43’ü devlet okullarına bağış/kayıt ücreti ödediğini belirtiyor

Areda Survey’in Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Okula Dönüş Araştırması'nın sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, çocuğunu devlet okuluna kaydettiren velilerin yüzde 43’ü bağış/kayıt ücreti verdiğini ifade ediyor.

Yüzde 57’si ise böyle bir bağış/kayıt ücreti ödemediğini söylüyor.

KIRTASİYE MASRAFLARI CEP YAKIYOR

Artış gösteren kırtasiye masraflarıyla ilgili olarak, velilerin yüzde 94,8’i “olması gereken ücretlerin üzerinde” olduğunu dile getiriyor. Makul bulanların oranı ise yüzde 5,2.

Bazı özel okullardaki fahiş fiyatlı kırtasiye ve ek kaynak malzemelerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı incelemeyi ise velilerin yüzde 60,1’i olumlu ancak geç kalınmış bir karar olarak görüyor.

Yüzde 36,3’ü olumlu bir adım olduğunu ifade ederken, yüzde 3,2’si bu kararı olumsuz olarak yorumluyor ve serbest piyasaya müdahale edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Kısmen olumlu bulanlar ise yüzde 0,5.

SERVİS ÜCRETLERİNDE FAHİŞ FİYATLAR

UKOME’ye göre özel okul servisi ücretlerinde en kısa mesafe 23 bin lira olarak belirlenmiş ve mesafe artışına göre bu fiyatın 70 bin – 90 bin liraya kadar çıkabileceği tartışmalara sebep olmuştu. UKOME’nin gerçekleştirmiş olduğu fiyat artışı karşısında velilerin servis kullanım durumları da araştırmaya konu oldu. Bu artışlar sonrasında çocuğunu özel okula gönderen velilerin yüzde 62,6’sı servis kullanmaya devam edeceğini, yüzde 31,7’si ise servis yerine özel araç kullanacağını belirtiyor. Yüzde 3,3’ü ise toplu taşımadan yana.

Çocuğunu devlet okuluna gönderen velilerin yüzde 54,1’i ise servis yerine toplu taşımayı tercih ediyor. Yüzde 33’ü servis kullanmadığı belirtirken, yüzde 9,8’i özel araç kullandığını, yüzde 2,9’u ise servis kullanmaya devam edeceğini ifade ediyor.