Araştırma: "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla

ABD'de yapılan araştırmaya göre 1965 ile 1980 arası doğan "X Kuşağı" ile 1981 ile 1996 arası doğan "Y Kuşağı"ndakiler, önceki nesillere kıyasla daha fazla kanser riski taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre, X ve Y kuşağının kansere yakalanma riski daha yüksek.

Bulguları "The Lancet Public Health" dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında Amerikan Kanser Derneğinden bilim insanları, 2000-2019 yıllarında 34 türde kanser tanısı konulan, yaşları 25 ile 84 arasında değişen 23 milyondan fazla hastanın verilerini inceledi.

Araştırmacılar, "X ve Y Kuşağı"nın önceki nesillere kıyasla kansere yakalanma riskinin meme, pankreas ve mide kanseri de dahil 17 kanser türünde giderek arttığını tespit etti.

Ayrıca 17 kanser türünden 8'i için 1920'den bu yana her kuşaktaki riskin kademeli arttığı belirlendi.

Araştırma kapsamında 1990'da doğanların yumurtalık kanserine yakalanma riskinin daha yaşlı kişilere göre yüzde 12 daha fazla olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, rahim kanseri riskinin de daha yaşlı nesle kıyasla yüzde 169 daha fazla olduğunu bildirdi.

"KANSER YÜKÜYLE KARŞILAŞABİLİRİZ"

Araştırmacılar, ayrıca 1990'da doğanların pankreas, böbrek ve ince bağırsak kanserine yakalanma oranının 1955'te doğanlara göre iki-üç kat daha yüksek olduğunu belirtti.

Araştırmanın yazarlarından Ahmedin Cemal, çalışmanın X ve Y Kuşağı'nda artan kanser riskinin sebeplerini ve çözümlerini bulma ihtiyacını vurguladığını ifade etti.

Genç nesilde artan kanser riskine karşı uyarıda bulunan Cemal, "Nüfus düzeyinde etkili müdahaleler yapılmaz ve genç nüfustaki kanser riski, kişiler yaşlandıkça geleceğe de taşınırsa kansere karşı onlarca yıldır elde edilmiş ilerlemeleri durduracak ya da tersine çevirecek kanser yüküyle karşılaşabiliriz" ifadesini kullandı.