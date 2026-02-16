Araştırma: Yoksulluk sınırı, sınır tanımadı!

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), Şubat 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Şubat 2026 için 43 bin 415 lira, tek bir (bekâr) çalışanın Yaşam Maliyeti ise 68 bin 865 lira oldu.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan Yoksulluk Sınırı 105 bin 273 lira olarak gerçekleşti.

Araştırmadan şu bulgulara yer verildi:

• Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1.447 lirayı geçti.

• 2026 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

• Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının %75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor.

• Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor.