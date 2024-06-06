Araştırma: Zengin hiç bu kadar zengin olmadı

Merkezi Fransa'da bulunan "Capgemini" adlı danışmanlık şirketi tarafından düzenlenen bir araştırmaya göre en az 1 milyon dolar likit varlığa sahip zengin sayısı yüzde 5,1 artarak 22,8 milyona yükseldi.

Capgemini isimli danışmanlık şirketi tarafından hazırlanan araştırmaya göre en az 1 milyon dolar likit varlığa sahip zengin birey sayısında bir önceki yıla göre artış yaşandı.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre en az 1 milyon dolar likit varlığa sahip kişiler olarak tanımlanan "yüksek net değere sahip bireylerin" (HNWI) sayısı geçen yıl yüzde 5,1 artarak 22,8 milyona yükseldi.

Dünya Varlık Raporu'na göre bu zenginlerin toplam servetleri 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artışla 86,8 trilyon dolara ulaştı.

ZENGİNLERİN SERVETLERİ ARTIYOR

Varlıklı kişilerin sayısı ve toplam serveti, Fransa merkezli Capgemini'nin yıllık araştırmaya başladığı 1997 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Araştırma hisse senedi piyasaları yükseldikçe bu zengin kişilerin servetlerinin de arttığını ortaya koyuyor.

"ZENGİNLERDEN DAHA FAZLA VERGİ ALINSIN" ÇAĞRISI

Araştırmanını sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"Devam eden faiz oranı belirsizliğine ve artan tahvil getirilerine rağmen hisse senetleri, üretken yapay zekaya duyulan ilgi ve bunun ekonomi üzerindeki potansiyel etkisi ile teknoloji piyasasıyla birlikte yükseldi.”

Sonuç bölümünde ayrıca dünyada artan zenginlik ve eşitsizlik, zenginlerin vergilerden adil paylarını ödemesi konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme taşıdığına dikkat çekildi.