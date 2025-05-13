Araştırma: Zona aşısı kalp krizi ve felç riskini azaltabilir

İstanbul'daki Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, zona hastalığının damar sisteminde iltihap ve pıhtı oluşumuna yol açabileceğini, bu durumun da kalp-damar hastalıklarını tetikleyebileceğini belirtti. Koçaş’a göre zona aşısı, bu zinciri kırarak kalp ve damar sistemine yönelik olumsuz etkilerin önüne geçebilir.

1,2 MİLYON KİŞİLİK ÇALIŞMA: KALP KRİZİ RİSKİ DÜŞÜYOR

Güney Kore’de Kyung Hee Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dong Keon Yon’un öncülüğünde yürütülen ve European Heart Journal’da yayımlanan araştırmada, 1,2 milyon kişinin 12 yıllık sağlık verileri analiz edildi. Çalışmaya göre 50 yaş ve üzerindeki bireylerde zona aşısı, kalp krizi, felç ve kalp-damar kaynaklı ölümleri %26 oranında azaltıyor. Genel kalp-damar hastalığı riski ise %23 düşüyor.

Araştırma, aşının etkisinin en çok ilk 2-3 yıl içinde hissedildiğini ve bu etkinin 8 yıla kadar sürdüğünü ortaya koydu. Ayrıca erkeklerde, 60 yaş altı bireylerde ve sigara ya da alkol kullananlarda koruyucu etkinin daha belirgin olduğu kaydedildi.

"DAHA GENİŞ KAPSAMLI ARAŞTIRMALAR GEREKLİ"

Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, araştırma sonuçlarının dikkat çekici olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Kalp hastalıklarının arkasında yatan nedenlerden biri enfeksiyonların yol açtığı iltihabi süreçlerdir. Zona hastalığı bu yönde bir tehdit oluşturabilir. Ancak aşı bu olumsuz döngüyü durdurarak kalp sağlığını koruyabilir.”

Aşının etkilerinin bireyden bireye farklılık gösterebileceğine dikkat çeken Koçaş, kalp sağlığı üzerindeki etkilerin daha net anlaşılması için daha geniş katılımlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Ayrıca, protein bazlı zona aşılarının da benzer araştırmalara dahil edilmesinin önemini vurgulayarak, bu tür koruyucu sağlık önlemlerinin teşvik edilmesinin toplum sağlığı için kritik olduğunu ifade etti.