Araştırmacılar oran verdi: Kürt seçmende 'İmamoğlu’ etkisi

Araştırmacılar, ittifak ve işbirliği uygulamalarının muhalefet partilerinde sonlandırılmasına rağmen bu partilerin seçmenlerinin Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini düşünüyor. Kürt seçmenlerin tercihlerine vurgu yapılan değerlendirmeye göre Ekrem İmamoğlu, bu kesimden en az yüzde 40 oy alıyor.

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala araştırmacılar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun DEM Parti ve muhafazakar Kürt seçmen ile AKP seçmeninden oy alma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Vahap Coşkun'un değerlendirmesine göre, seçmen partilere rağmen ittifakı tabanda bozmadı.

Muhalefet seçmeninin İmamoğlu etrafında toplanabileceğini belirten Coşkun, “Partiler birbirlerinden ayrıldılar ama seçmen düzeyinde bu ayrılmanın mutlak düzeyde olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü seçmenler hâlâ bu geçmiş seçimlerdeki ittifaklara dair davranış modunu devam ettiriyor. Özellikle muhalefet seçmenlerinin iktidara olan karşıtlığı bozulmuş değil. Dolayısıyla, ben bu seçimde İYİ Parti’ye oy veren seçmenlerin bir kısmı da DEM seçmeninin bir kısmı da kendi partilerine değil, muhalefetin güçlü adayı olan İmamoğlu'na oy vereceklerini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

DEM SEÇMENİN MOTİVASYONU

DEM Partisi'nin İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday göstermemesinin CHP adayı Ekrem İmamoğlu için avantaj yarattığını ifade eden Akademisyen Vahap Coşkun, DEM seçmeninin asıl motivasyonunun iktidar karşıtlığı olduğunu söyledi. Coşkun şunları kaydetti: “DEM seçmeni, sandık başına gitmemeyi veya AK Parti karşıtlığı nedeniyle CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na oy verebilir. İktidar karşıtlığı İmamoğlu için ciddi bir avantaj. İstanbul’un AK Parti'nin eline geçmemesi, AK Parti tarafından yönetilmemesi hissiyatı DEM seçmeninin önemli bir kısmında yer etmiş bir duygu."

"EN AZ YÜZDE 40’I 'İMAMOĞLU' DİYECEK"

Rawest Araştırma Genel Müdürü Roj Girasun'a göre, Ekrem İmamoğlu, DEM seçmeninden en az yüzde 40 oranında oy alabilir.

Girasun, muhalefet seçmeninin iktidarı yerelde dengeleme arzusu içinde olduğunu belirterek, İmamoğlu'nun bu seçimlerden zaferle çıkması halinde muhalefetin ana lokomotifi olacağını belirtti.

İmamoğlu'nun Kürtlerden en az yüzde 40 oy alacağını belirten Girasun şunları kaydetti:

"Muhalefetin dağınıklığına rağmen İmamoğlu bu seçimlerden zaferle çıkarsa bundan böyle muhalefetin ana lokomotifi İmamoğlu olacak. Bu seçimleri siyasal tek anlamı İstanbul seçimleri olacak. DEM Parti'nin son seçimlerde aldığı oy yüzde 8-8,5 bir oy. İstanbul’da bu oyu alırsa İmamoğlu’nun kazanma şansı yok. Bugün görünen İmamoğlu’na DEM partisinin oylarının en az yüzde 40’ının gittiği yönünde. İmamoğlu bugün önemli bir oranda DEM Parti oylarını almış gözüküyor. DEM Parti seçmenlerinin geçmiş seçimlere, 2019 seçimlerine göre İmamoğlu’na oy vermeye daha motive oldukları belirtiliyor. Daha önce partilerinin ısrarına rağmen oy vermekten uzak duran seçmenler, bugün partilerinin oy çıkarmasına rağmen İmamoğlu'na yönelebilir. Buradaki en önemli konu Kent Uzlaşısı denilen mesele oldu."

"İMAMOĞLU AKP'Lİ KÜRT SEÇMENİ DE İKNA EDEBİLİR"

Araştırmacı Yazar Cuma Çiçek, CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu'nun AKP'li Kürt seçmenini de ikna etme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Açıklamasında oran da veren Çiçek, şunları kaydetti:

"İmamoğlu, profil olarak AKP seçmenine hitap edebilen bir figür. Kürt meselesinde belki çözümleyici olmasa da olumsuz bir dil kullanmayan bir aktör. Hatta belirli ölçülerde pozitif bir duruş sergileyerek, AK Parti'ye oy veren Kürt seçmenleri arasında İmamoğlu'na yönelme potansiyeli bulunabilir. Ancak, bu potansiyelin en fazla yüzde 20 ila yüzde 30 civarında olduğunu söylemek mümkündür. İmamoğlu'nun AKP Kürtlerini ikna etme potansiyeli var. İmamoğlu'nun profilinin bilindik bir CHP'li olmamasından kaynaklanıyor; yani muhafazakar camia ile konuşma potansiyeline sahip bir politikacı olması."