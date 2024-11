Arat dönemi bitti, yolu gözüktü

Ahmet Can SARIKAYA

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat dün yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Arat’ın yerine ikinci başkan Hüseyin Yücel geçti.

Arat, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

ÖZEL SEBEP

‘‘Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi. En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum. Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım. Mustafa Kemal Atatürk’ün kulübü Beşiktaşımıza her zaman sahip çıkın. Güçlü bir Beşiktaş inşa etmek için, bu büyük camianın ruhunu ve coşkusunu her daim yaşatalım ve büyütelim. Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım...’’

Arat sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılırken düzenlediği basın toplantısında duygusal anlar yaşandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Arat’ın istifasının ardından ona yakın yönetim kurulu üyelerinin istifasını sunması bekleniyor. Eğer istifa sayısı artarsa ve yönetim kurulu altı kişiye düşerse Beşiktaş Kulübü bir ay sonra Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a gidecek. Siyah-beyazlılarda ayrıca futbol takımın da teknik direktör belirsizliği de yaşanıyor. Önceki akşam Maccabi karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayırma kararı alan Yücel yönetimi Arat’ın istifası sonrası önceliği seçim gündemine vermiş durumda.