Arazi kavgası eğitime engel

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinin kırsal Tezharap ve Alçimen mezralarında yaklaşık 400 çocuk, aileler arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle okula gönderilmiyor. Mezra sakinlerinden Mehmet Köse, çocuklarını okula göndermemelerinin nedenlerinden birinin olası bir kan davasını önlemek olduğunu belirtti.

Köse, “Çocuklarımızı 2 yıl okula göndermedikten sonra kaymakamın girişimiyle başka bir okula gönderdik. Ama sadece bir ay sürdü. Çocuklarımızı başka bir köye göndermeye korkuyoruz. Şu an başka bir yere göndermeye imkânımız da yok. 300-400 çocuğu başka bir yere gönderemeyiz. Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum, sorunumuza bir çözüm üretsin. Aramızdaki husumet 4 yıldır devam ediyor. 4 yıldır çocuklarımız okula gitmiyor” dedi.

7 çocuk babası Gıyasetin Köse ise, 3 çocuğunun okula gidemediğini belirterek, “Devlet diyor ki, kız çocuklarını okula gönderin. Biz erkekleri de kızları da gönderemiyoruz. Devlete çağrımız acil olarak mezramıza okul yapsın” diye konuştu.