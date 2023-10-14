Arazi yangını büyümeden söndürüldü

Erzincan’da boş arazide çıkan ot yangını büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Erzincan merkez Mengüceli Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. Vatandaşların arazide çıkan ot yangınına müdahalesi yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak yerleşim yerlerine ve çevre arazilere sıçramasını önledi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri bir müddet soğutma çalışması yaptı.