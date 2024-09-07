Arazi yetmedi, emeğe çöktüler

Sarp TÜRKMEN

Suudi sermayesinin Türkiye’deki şirketi Akzirve Gayrimenkule 240 milyon dolara peşkeş çekilen İstanbul’daki “Topkapı 29” projesinde çalışan işçiler 3 aydır maaş alamıyor. İşçiler firmanın sürekli taşeronu oyaladığını belirtti.

Zeytinburnu Ambarlar’da yer alan projede uzun süredir birçok farklı alanda çalışan inşaat işçileri BirGün’e konuştu. İsmini vermek istemeyen bir inşaat işçisi yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: “Burada çalışan yaklaşık 500 kişi var. Herkes mağdur durumda. Kimisi iki aydır alamıyor parasını, kimisi üç… Ben yaklaşık iki buçuk yıldır bu projede çalışıyorum. Son üç aydır hiç ödeme alamadık. Taşeron firmaya gittiğimizde ‘Akzirve ödeme yapmıyor, biz de size veremiyoruz’ diyorlar.”

CUMALAR HİÇ BİTMİYOR

Aynı şantiyede çalışan bir diğer işçi de 2 aydır parasını alamadığı belirtirken “Önceleri mesaiye kalan işçiler için akşamları firma kumanya sağlıyordu, artık bu da verilmiyor. Yemek parasını bile cebimizden veriyoruz. Her cuma ödeme yapacağız diyorlar fakat bu cumalar hiç bitmiyor. Bugün (dün) cuma günü, sizinle görüşürken de sözde bu gün ödeme yapacaklar. Her hafta aynı hikâye… 3 aydır taşeron firmadan 1 lira ödeme alamadık. Kredi borçlarım kapıya dayandı” dedi.

ŞİRKETE PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞTİ

Zeytinburnu’ndaki Ambarlar Nakliyeciler Sitesi arazisi AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 2014 yılında Suudi sermayesi Al Qemam Holding’in kurduğu Akzirve Gayrimenkule 240 milyon dolara peşkeş çekilmişti.

Bölge, Bakanlar Kurulu kararıyla 2017’de “riskli alan” ilan edilerek yıkım kararı verildi. Polis eşliğinde yıkımı başlatılan Nakliyeciler Sitesi’nde direnen ambar sahipleri Danıştay kararıyla yıkımı durdursa da Suudi sermayeli inşaat şirketine peşkeş çekilen arazi bu sefer de deprem bahane edilerek “rezerv yapı alanı” ilan edildi. Bu yolla yıkılmasının önü açıldıktan sonra afet yasası marifetiyle, kentsel dönüşüm projesi kapsamında büyük bölümü deprem riski içeren yapılardan oluşan Zeytinburnu’nda yıkımına ilk başlanan proje ise içerisinde hiçbir konutun bulunmadığı Ambarlar arazisi olmuştu.

2018 yılında uygulama imar planı askıya çıktı. Projenin kat izni 15’e çıkarıldı. Aynı yıl “imar planına aykırılıktan” açılan davalar da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plan değişikliğini re’sen onaylaması yoluyla bertaraf edildi. Bu şekilde kaçak proje yasallaştırıldı.

Suudi sermayeye adeta “yok parasına” peşkeş çekilen araziye yapılacak yeni proje için gerekli koşullar AKP hükümeti tarafından sağlanan proje, 2022 yılında Akzirve Gayrimenkul tarafından gün yüzüne çıkarıldı. “Topkapı 29” ismiyle lansmanı yapılan proje yaklaşık iki buçuk senedir devam ediyor.