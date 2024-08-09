Arazilerimiz gasbediliyor

Deprem illerinde yeni konut yapımı için ormanlık alanların ve zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Hatay'da, birçok orman ve zeytinlik alanda TOKİ konutları yapılmaya devam ediyor. Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarına yol yapımı için Çekmece Mahallesi ile Ballıöz Mahallesi arasında kalan güzergahta bulunan zeytinliklere el konularak sökülmesine halk tepkili. Kendilerine herhangi bir bildirim yapılmadan zeytin ağaçlarının sökülmeye başlandığını aktaran yurttaşlar, "Herhangi bir tebligat yok. Tek kuruş ödenmemişken bu şekilde yapılan işlem gasp usulüdür" dedi.

Daha önce de TOKİ yapımı için çevredeki zeytinliklerin söküldüğünü hatırlatan Çiğdem Arslan, Arslan, şunları söyledi: "Bu alanda yaklaşık yüz yaşını aşkın ağaçlarımız vardı. Burada TOKİ yapılırken de aynı ağaç kıyımı yapılmıştı. Şu anda kamulaşmamış bir alanda ağaç kıyımına devam ediyorlar. Bizlere bilgi verilmedi. Tebligat da gönderilmedi. Dolayısıyla ödeme de yapılmadı. Bu kıyımı Valiliğin el koyma kararıyla yapmaya çalışıyorlar. Onda da konaklama amaçlı bir el koyma kararı var. Karayolları'na veya TOKİ'ye ait bir ibare belirtilmiyor. Karayolları Mersin 5. Bölge Müdürlüğü'ne gidip sorduğumuzda proje çizimde görünüyor. Proje çizimi tamamlanmamışken ağaç katliamı yapılıyor."

15 GÜNDÜR NÖBET

Bölgede 2 arazi olduğunu anlatan Arslan "Diğer arazimdeki ağaçların kesildiğini tesadüfen fark ettim. Ne olduğunu anlamaya çalışırken, Karayolları'nın hukuksuz bir şekilde yol açmaya çalıştığını fark ettim. Kamulaştırma kararlarını görmek istedim ancak bana geçici el koyma kararı gösterildi. Burada herhangi bir kamulaştırma olmadan ve ödeme yapılmadan kıyım yapıldığı için halk mağdur oluyor. Arazimiz kamulaştırma olmadan gasp usulüyle alınmakta. Tebligat geçilerek bilgi verilseydi biz zaten muvafakatname verirdik. Benim arazimde sadece 8 tane ağaç kalmıştı. 15 gündür burada nöbet tutuyorum" dedi.

Çiftçi Hasan Özçelik ise şunları söyledi: "Bizim burada yaklaşık 6 dönümlük arazimiz var. Burada herhangi bir bilgilendirme yapılmadan 150'ye yakın ağacımız söküldü. Bir ay sonra zeytin ağaçlarımızın mahsüllerini toplayacaktık ama elimizden aldılar. Normalde ben kendi tarlamdan bir zeytin ağacı söksem yasal işlem uygulanır. Kendileri 150 ağacımı çıkarttı ses çıkartan yok."