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Arazisinde domuz nöbeti tutan kişi kendini vurdu

Samsun'da domuzlara karşı arazisinde nöbet tutan şahıs, tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Yurt
  • 09.09.2024 23:51
  • Giriş: 09.09.2024 23:51
  • Güncelleme: 09.09.2024 23:53
Kaynak: iHA
Arazisinde domuz nöbeti tutan kişi kendini vurdu
FOTOĞRAF: İHA

Samsun'da domuzlara karşı arazisinde nöbet tutan şahıs, tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Olay, Bafra ilçesi Ortadurak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ak (61) arazisinde domuzlara karşı nöbet tutarken tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Sol ayağına isabet eden kurşunla yaralanan Ak, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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