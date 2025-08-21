Araziye kepçeyle girdiler

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 30 ayı aşkın süre geçmesine karşın kentlerde barınma sorunu çözülemediği gibi yurttaşlar da mağdur ediliyor. Hatay’daki TOKİ binaları için yurttaşın tapulu arazilerine girilmesi ve zeytinliklerinin talan edilmesi bunun en somut örneği.

Samandağ Kurtdere Mahallesi'ndeki yurttaşların tapulu arazilerine önceki gün akşam TOKİ 5. Etapların yapılacağı gerekçesiyle iş makineleri girdi. Jandarma eşliğinde arazilerine girildiğini öğrenen yurttaşlar bölgeye giderek çalışmaları engelledi. Şirket yetkilileriyle tartışan yurttaşlar kepçelerin arazilerinden çıkmalarını istedi. Saatler süren tartışmanın ardından yurttaşın arazilerinden çıkan iş makineleri dün sabah saatlerinde yeniden arazilere girdi. Arazilerine giderek kepçelerin önünde duran ve çalışmaları engelleyen arazi sahipleri yaşananlara tepki gösterdi. Bazı arazi sahipleri kendilerine kamulaştırmaya dair tebliğ kağıdı dahi iletilmediğini kaydetti. Yurttaşlar “Rant için ağaçları kesiyorlar. Mahkemeye başvuru yapıldığını söylüyoruz, bize acele kamulaştırma kararı olduğunu söylüyor” diyerek tepki gösterdi.

2 GÜN SÜRE VERİLDİ

Samandağlı Mustafa Çelik, güvenlik güçlerinin zeytini toplaması için yurttaşlara iki gün süre verdiğini kaydetti. Çelik yaşananları şöyle aktardı: “Basın açıklaması yapacağız. Giderken mahsullerin toplanması için süre vererek gittiler. Ağaçları kesin çıkarın diyorlar. Girdikleri anda her şeyi talan edecekler. 5. Etap’a başlamak istiyorlar. Bazı yurttaşlar süreci mahkemeye taşıdı. Bazı yurttaşlar ise kamulaştırmayla ilgili tebliğ kağıdı bile almadı. Süreci beklemiyorlar. Bunun bir örneğini Mağaracık’ta gördük. Mahkeme sonuçlanmadan tapulu arazilere girdiler. Depremi fırsat bilip resmen yağmalıyorlar.”

Öte yandan Hatay’ın birçok mahallesindeki tapulu arazilere, acele kamulaştırma adı altında iş makineleri sokulmuştu. Mağaracık ‘ta TOKİ için kamulaştırılan arazilere kolluk kuvvetleri eşliğinde iş makineleri girmişti. Vakıflı ve Hıdırbey mahallelerinde de benzer durum yaşanmıştı. Defne’deki Ballıöz Mahallesi’nde zeytin ağaçları sökülmüştü. Antakya’daki Dikmece Mahallesi’nde de yurttaşların arazisine el konulmuştu.