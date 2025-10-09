Araziye saldırıyorlar

Haber Merkezi

İstanbul Kadıköy’de Acıbadem Mahallesi sakinleri, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ait Özel Medipol Hastanesi’ne otopark yapmak için kamu arazilerinin talan edilmesine karşı dün eylem yaptı. Acıbadem Metrosu önünde bir araya gelen yaşam savunucuları, otopark için belirlenen alanın yeşil alan olduğunu söyledi.

Acıbadem Dayanışması Sakinleri Platformu adına konuşan yurttaşlar “Yaşam alanlarımız, yeşil alanlarımız için direniyoruz. Geçen sene hastanenin karşısına kolluk güçlerinin nezaretinde ağaçlar kesilmiş, imar planlarında çocuk parkı gözüken yeşil alan katledilmiş ve Medipol’e özel yüzeysel bir alan yapılmıştı. Tüm direnişlerimize rağmen bu otopark yapıldı. Şimdi de hastanenin yanında Acıbadem metro güzergâhı üzerine 5 katlı bir otopark yapılması planlanıyor. Yeşil alan tıraşlanarak yapılıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu otopark insanların can güvenliğini de riske atıyor. Hukuksuz şekilde mülkiyet sorunu çözülmeden, oldubittiye getirerek araziye saldırıyorlar. Direnişe devam edeceğiz” dedi.