Araziyi mezarlığa çevirdiler: Çayırlı'da ağaç kıyımı sürüyor

İlayda SORKU

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Çayırlı köyünde yol yapımı için başlatılan ağaç kesimi köylülerin tüm itirazlarına rağmen sürüyor. 100-150 yıllık zeytin ağaçları dozerlerle yok edilirken, köylüler kesimin durdurulması için mücadele etmeye devam ediyor.

Köylülerden Zehra Yıldırım, kesimin devam ettiğini aktardı. “Koskoca ağaçların olduğu araziyi mezarlığa çevirdiler” ifadelerini kullanan Yıldırım, şunları söyledi: “Kolluk kuvvetleri bu katliam yaşanırken bize izletti. Kendi diktiğimiz çam ağaçlarının yanına sokmadılar. Ağaçları korumak için gittiğimizde bizi içeri almadılar. Tapulu arazilerimize girmelerine çok az kaldı. O zaman ne olacak? Tapulu arazilerimize nasıl girecekler? Ya ağaçlarınızı kesin ya da oranın üstünden dozerle geçeriz diye haber gönderiyorlar tapu sahiplerine. Bizi bu şekilde tehdit edemezler.”

Kesilen ağaçların 100 yıllık olduğuna vurgu yapan Yıldırım, “Bu zeytin ağaçlarının üstünden dozerle geçeriz diyebilmek için vicdansız olmak gerekiyor. Kimse duymuyor bizi. Herkes üç maymunu oynuyor. Tüm vekilleri yanımızda durmaya çağırıyorum. Gelin yanımızda olun bu katliama izin vermeyin. Hangi partinin vekili gelirse gelsin, yeter ki bu katliam dursun” diye konuştu.

BAŞKALARI DA DUYSUN

Köylüler, yol yapılmasına değil, güzergâhına karşı olduklarını vurguladı. Yetkililere alternatif güzergâh önerilerinde bulunduklarını ancak önerilerinin dikkate alınmadığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

“Biz yol güzergahına karşıyız yola değil. Önerilerimize rağmen inatla ağaçları kesmek istiyorlar. Zeytin yasasına uysunlar. Bir yolu bir senede istediğiniz yere yapabilirsiniz ama bir zeytin ağacını bir senede büyütemezsiniz. Ağaçların çığlıklarını biz duyuyoruz, başkaları da duysun. Ağaçlar kesilmesin, yol güzergahı değişsin diye 10 bini aşkın imza topladık. Tire halkı olarak bizim ne istediğimiz hiç mi önemli değil?”

Kesimin durdurulması ve yol güzergâhının değiştirilmesi için köylüler 10 bini aşkın imza topladı. Ancak kesim, jandarma gözetiminde devam etti.