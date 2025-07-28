Arazöz ile midibüs çarpıştı: 3 yaralı

Karabük’te, yangını söndürme çalışmalarına katılan arazözün midibüs ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, D-755 kara yolu Ovacık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 6 gündür devam orman yangınlarını söndürme çalışmasına destek için Kastamonu’dan gelen Recep Dinçer idaresindeki arazöz ile midibüs ile çarpıştı. Kazada, Dinçer ve midibüsteki 2 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(ET-