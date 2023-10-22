Arazözün altına giren motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Daday ilçesinde orman yangınına müdahaleden dönen arazöz motosikletle çarpıştı. Kazada arazözün altına giren motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ettikten sonra dönüşe geçen Daday Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ile Hasan Yıldız’ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Daday’a bağlı Hasanağa köyü yolunda yaşanan kazada arazözün altında kalan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinde Daday Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kazada hayatını kaybeden Hasan Yıldız’ın Daday’da uzun yıllar televizyon tamirciliği yaptığı öğrenildi.