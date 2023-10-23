Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Arazözün altında kalarak hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi

Ajans Haberleri
  • 23.10.2023 16:42
  • Giriş: 23.10.2023 16:42
  • Güncelleme: 23.10.2023 16:43
Kaynak: İHA
Arazözün altında kalarak hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi

Kastamonu’nun Daday ilçesinde, orman yangınına müdahale ettikten sonra dönüşe geçen arazözün altında kalarak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Daday’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ettikten sonra dönüşe geçen Daday Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ile Hasan Yıldız idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Daday’a bağlı Hasanağa köyü mevkiinde yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Hasan Yıldız, arazözün altında kalarak ağır yaralandı. Yıldız, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Daday’da uzun yıllar televizyon tamirciliği yapan Hasan Yıldız’ın cenazesi, Hasanağa köyündeki aile kabristanında toprağa verildi. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 