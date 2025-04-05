Arçelik fabrikasındaki 3 bin işçinin hakları tehlikede

Haber Merkezi

Koç Holding’e ait Gebze Çayırova’da bulunan Arçelik fabrikası Manisa’ya taşınma planları işçilerin kazanılmış haklarını hedef aldı. Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, süreçte yaşanan hak gasplarına ilişkin bir video açıklama yayınladı.

Bayhan “3000 işçinin kazanılmış haklarını gasp etmek ve onları Manisa’daki fabrikada daha düşük ücretle, daha kötü koşullarda sömürmek üzere bir fırsata dönüştürülmüş durumda” dedi. İşçilerin taleplerinin dikkate alınmadığını belirten Bayhan ücretlerin ve koşulların daha da kötüleştirilmek istendiğini söyledi.

700 işçinin işten çıkarıldığını hatırlatan Bayhan, “Bu taşınma işlemi bile, sermaye düzeninin işçi sınıfına reva gördüğü muamelenin simgesidir” dedi, Çalışma Bakanlığı’nın sürece dair tek bir denetim bile yapmadığını belirtti.