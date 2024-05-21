Arda'dan gol rekoru: Real Madrid efsanelerini geride bıraktı

Real Madrid formasıyla 6 gole en hızlı ulaşan oyuncu olan Arda Güler; Cristiano Ronaldo, Raul ve Ronaldo gibi kulüp efsanelerini geride bıraktı.

Spor 21.05.2024 11:44 Giriş: 21.05.2024 11:44

Güncelleme: 21.05.2024 12:01 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos