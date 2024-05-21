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Arda'dan gol rekoru: Real Madrid efsanelerini geride bıraktı

Real Madrid formasıyla 6 gole en hızlı ulaşan oyuncu olan Arda Güler; Cristiano Ronaldo, Raul ve Ronaldo gibi kulüp efsanelerini geride bıraktı.

Spor
  • 21.05.2024 11:44
  • Giriş: 21.05.2024 11:44
  • Güncelleme: 21.05.2024 12:01
Kaynak: Haber Merkezi
Arda'dan gol rekoru: Real Madrid efsanelerini geride bıraktı
Fotoğraf: DepoPhotos

Real Madrid formasıyla son 5 maçta 5 gol kaydeden ve toplam gol sayısını 6'ya çıkaran Arda Güler, forma giydiği süreye kıyasla 6 gole en hızlı ulaşan Real Madrid futbolcusu oldu.

Takımının deplasmanda Villarreal ile 4-4 berabere kaldığı karşılaşmada 2 gol kaydeden Arda Güler, Madrid ekibiyle ligde sahada kaldığı 373 dakikada 6 gol buldu.

Real Madrid tarihine geçen futbolculardan Cristiano Ronaldo 6 gole 436; Ronaldo 605, Raul ise 780 dakikada ulaşmıştı.

La Liga tarihinin en golcü futbolcusu Lionel Messi ise bu sayıya 780 dakikada ulaşmıştı.

Şu ana kadar La Liga'da 4 maça ilk 11'de başlayan Arda, 63 dakikada 1 gol buldu. 

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