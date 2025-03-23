Arda Güler, 4. golünü attı

Milli futbolcu Arda Güler, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı’ndaki 4. golünü attı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile mücadele ederken, ay-yıldızlıların ikinci golünü genç futbolcu Arda Güler kaydetti. Müsabakanın 39. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Oğuz Aydın’ın içeriye çevirdiği topu Arda bekletmeden tek vuruşla ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi.

20 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 4. gol sevincini yaşadı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Arda Güler, 64. dakikada yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.