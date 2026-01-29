Arda Güler çileden çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Benfica'ya 4-2 kaybeden Real Madrid, son haftaya 3'üncü sırada girmesine rağmen turnuvanın lig aşamasını 15 puanla 9'uncu sırada tamamladı.

Madrid ekibi ilk 8'e giremezken Benfica ise bulduğu son dakika golüyle 24'üncü sıraya yerleşerek son 16 turu için play-off oynama hakkını elde etti.

Maçta Real Madrid'in en etiki oyuncularında Arda Güler, 78'inci dakikada oyundan alındı. Arda'nın yerine oyuna Brahim Diaz girdi.

Mbappe'nin ikinci golünün asistini yapan Arda, oyundan çıkarken teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın kararına tepki gösterdi.

Arda'nın oyundan çıkarken "Neden her zaman ben?" diye sorduğu görüldü.

Xabi Alonso ile yollarını ayıran Real Madrid, geçici teknik direktör Arbeloa ile çıktığı 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı.