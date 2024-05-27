Arda Güler'den final öncesi açıklama: Önemli olan kupayı almak

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finali hakkında konuştu. Maçta oynamak istediğini belirten Arda, "Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon forma giyemedim ama bundan dolayı hayal kırıklığım yok. Önemli olan oradaki kupayı almak" dedi.

Şampiyonlar Ligi finalinde 1 Haziran Cumartesi günü Borussia Dortmund ile karşılaşacak Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Madrid'deki spor tesislerinde organize ettiği basın gününde AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kupayı kazanan ilk Türk futbolcu olmak istediğini belirten 19 yaşındaki yıldız oyuncu, "Finale kaldığımız için ve benim ilk finalim olmasından dolayı çok mutluyum, çok gururluyum" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN KUPAYI ALMAK"

Sezon başında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zorlandığını ancak daha sonra bulduğu forma şanslarını iyi değerlendirdiğini söyleyen Arda, şöyle devam etti:

"Zor bir sezon başlangıcı yaptım ve fırsatlar gelsin diye çok bekledim ama son bir ayda fırsatlar gelince de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Umarım böyle olmaya devam eder. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon forma giyemedim ama bundan dolayı hayal kırıklığım yok. Önemli olan oradaki kupayı almak."

"ARDA EN İYİ OPSİYONLARDAN BİRİ"

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti de Arda hakkında AA muhabirinin yönelttiği soruya şöyle yanıt verdi:

"Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Mükemmel bir gol atma serisi yakaladı. Neredeyse yüzde 100 ile oynadı. Elbette cumartesi günkü final maçı içinde faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda."