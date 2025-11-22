Arda Güler'e bir övgü daha: "O tam bir fenomen"

Real Madrid, La Liga’nın 13. haftasında deplasmanda Elche’ye konuk olmaya hazırlanırken, ev sahibi ekibin teknik direktörü Eder Sarabia’nın basın toplantısında sarf ettiği sözler İspanya’da gündem yarattı. Sarabia, Los Blancos’un kadrosundaki dünya yıldızlarını tek tek sayarken, asıl hayranlığını milli futbolcumuz Arda Güler’e duyduğunu vurguladı.

Kritik maç öncesi basın mensuplarının “Real Madrid’de özel olarak ilgilendiğiniz bir oyuncu var mı?” sorusuna yanıt veren 42 yaşındaki teknik adam, Thibaut Courtois’dan Kylian Mbappé’ye, Vinicius Junior’dan Jude Bellingham’a kadar birçok dünya yıldızının adını andı. Ancak Sarabia, sözlerinin devamında kendisi için en farklı yeri olan oyuncunun Arda Güler olduğunu belirtti.

"OLAĞANÜSTÜ BİR FUTBOLCU"

“Arda Güler bana gerçekten olağanüstü bir futbolcu gibi geliyor. O tam bir fenomen” diyen Sarabia, genç yıldızın hem oyun zekâsı hem de top tekniğiyle kısa sürede La Liga’da özel bir profil çizdiğini ifade etti. Sarabia, Real Madrid’in kadrosunda çok sayıda elit oyuncu olduğunu fakat Arda’nın yaratıcılığı ve topa ilk dokunuşundaki kaliteyle sahada fark yarattığını söyledi.

Elche cephesinde Arda’nın oyuna girmesi ihtimalinin bile özel bir hazırlık gerektirdiğini belirten Sarabia, genç futbolcunun her an skora etki edebilecek meziyetlere sahip olduğunu hatırlattı.

Real Madrid cephesinde ise Arda Güler’in son haftalarda gösterdiği çıkış dikkat çekmiş; Carlo Ancelotti, genç yıldızın süreleri artırarak önemli bir rotasyon parçası olacağını dile getirmişti. Bu açıklamaların ardından gözler, Elche-Real Madrid karşılaşmasında Arda’nın nasıl bir rol alacağına çevrildi.

Karşılaşma öncesi Sarabia’nın övgü dolu sözleri, İspanyol basınında geniş yankı bulurken, Arda Güler’in La Liga’daki yükselen değerini bir kez daha gözler önüne serdi.