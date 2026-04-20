Arda Güler'e büyük övgü

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, genç oyuncu Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih karşısında alınan mağlubiyete rağmen iki gol kaydeden Arda Güler, performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

Sahadaki etkinliği ve skor katkısıyla hem sosyal medyada hem de Avrupa basınında geniş yer bulan milli futbolcu, teknik heyetin de takdirini kazandı.

"HARİKA BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Arbeloa, Arda ile kısa sürede güçlü bir bağ kurduklarını belirterek, “Çok yoğun üç ay geçirdik ve harika bir ilişki geliştirdik. Buraya geldiğimde onun büyük maçlarda oynayamayacağı konuşuluyordu ama Bayern ve Manchester City karşısındaki performansı ortada” ifadelerini kullandı.

Genç oyuncunun gelişimine dikkat çeken İspanyol teknik adam, “Onun yeteneğini ve çalışma isteğini her zaman gördüm. Yaptığı hatalardan ders çıkardı. Bu sezonu büyük bir başarı. Sadece gelecekte değil, şu anda da büyük işler yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ROLÜ ARTACAK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre kulüp başkanı Florentino Perez’in, Bayern Münih mağlubiyetinin ardından soyunma odasında yaptığı konuşma öncesinde Arda Güler’in ortamdan çıkarılmasını istediği öne sürüldü.

Bu sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncu, performansıyla Real Madrid’deki rolünü giderek artırmaya devam ediyor.