Arda Güler'e İngiltere'den 90 milyon euroluk teklif iddiası

Arsenal’ın, Real Madrid forması giyen Arda Güler için yüksek bonservisli bir transfer planı yaptığı öne sürüldü.

İspanyol basınından Fichajes’te yer alan habere göre İngiliz ekibi, genç yıldız için yaklaşık 90 milyon euroluk bir teklif hazırlığında.

Haberde, Arsenal yönetiminin Arda Güler’i uzun süredir takip ettiği ve transfer listesinin üst sıralarında tuttuğu belirtildi.

"ARDA İLGİDEN MEMNUN"

İddialara göre taraflar arasında ilk temaslar kurulurken, Arda Güler’in gelen ilgiden memnun olduğu ancak şu aşamada Real Madrid’den ayrılmayı düşünmediği aktarıldı. İspanyol devinin de milli futbolcuyu kadroda tutmak istediği ifade edildi.

Öte yandan Real Madrid’de sezon sonunda yaşanabilecek teknik direktör değişikliğinin transfer sürecini etkileyebileceği öne sürüldü.

YENİ ROLÜ NE OLACAK?

Jose Mourinho’nun göreve gelebileceğine yönelik iddiaların gündemde olduğu belirtilirken Arda’nın takım içindeki rolünün yeni teknik yapılanmaya göre şekillenebileceği kaydedildi.

Haberde, Arsenal’in genç oyunculara yönelik uzun vadeli projesinin Arda Güler açısından dikkat çekici bir seçenek oluşturduğu da vurgulandı.

İngiliz ekibinin milli futbolcuyu, zaman zaman sakatlık problemleri yaşayan Martin Ødegaard için alternatif bir yaratıcı oyuncu olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Arsenal’in bu sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği başarılı sonuçların da transfer görüşmelerinde kulübün elini güçlendirebileceği yorumları yapıldı.