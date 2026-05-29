Arda Güler'e İngiltere'den bir talip daha

Chelsea'de teknik direktörlük görevine getirilen Xabi Alonso'nun, transferdeki öncelikli hedeflerinden birinin Arda Güler olduğu öne sürüldü.

İspanya basınından El Nacional'in haberine göre Alonso, göreve başlamasının ardından Real Madrid forması giyen milli futbolcunun transferi için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

"ÖNEMLİ BİR PARÇA OLARAK GÖRÜYOR"

Haberde, Arda Güler'in yeteneklerine uzun süredir hayranlık duyduğu belirtilen Alonso'nun, genç oyuncuyu Chelsea'nin gelecek planları içerisinde önemli bir parça olarak gördüğü aktarıldı.

İspanyol teknik adamın daha önce Arda'nın oyun görüşü ve teknik kapasitesine yönelik övgü dolu değerlendirmelerde bulunduğu da hatırlatıldı.

Chelsea'nin hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Alonso'nun, Arda Güler'i yönetimle yapacağı transfer görüşmelerinde gündeme getireceği ifade edildi.

REAL MADRİD KAPIYI KAPATTI

Öte yandan Real Madrid'in genç yıldız konusunda farklı bir yaklaşım benimsediği belirtiliyor. İspanyol kulübünün, Arda Güler'i uzun vadeli proje oyuncularından biri olarak değerlendirdiği ve olası transfer tekliflerine kapıyı kapattığı öne sürüldü.

Geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 51 resmi maçta görev yapan 21 yaşındaki milli futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle toplam 20 gole doğrudan katkı sağlayarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Arda Güler'in adı yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.