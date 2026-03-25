Arda Güler: “En büyük hayalimiz Dünya Kupası”

A Milli Futbol Takımı’nın genç yıldızı Arda Güler, Romanya maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmanın kendileri için en büyük hedef olduğunu vurguladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde konuşan Arda, kritik karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çekti.

Romanya’nın güçlü bir ekip olduğunu belirten genç futbolcu, teknik direktör Mircea Lucescu ve Gheorghe Hagi gibi isimlere değinerek, “Zor bir maç olacak. Onlar da Dünya Kupası’na gitmek için mücadele edecek” ifadelerini kullandı.

“HAGI’YE BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ”

Kendisinin Hagi’ye benzetilmesiyle ilgili konuşan Arda, Rumen efsaneye duyduğu saygıyı dile getirerek, karşılaşmanın iki taraf için de büyük önem taşıdığını söyledi. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmelerin doğası gereği favorinin olmadığını vurgulayan Arda, temkinli bir yaklaşım sergiledi.

“MOTİVASYONUMUZ EN ÜST SEVİYEDE”

Dünya Kupası hedefinin takım için en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Arda Güler, “Bu seviyede baskıya alışkınız. Tek maç üzerinden oynanacak olması bizi hazır olduğumuz bir ortama taşıyor” dedi. Genç oyuncu, takım içinde inanç duygusunun yüksek olduğunu ve hedefe ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.

MONTELLA İLE YÜKSELEN GRAFİK

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde olumlu bir sürecin başladığını söyleyen Arda, “Güzel şeyler zaman alır ama doğru yolda ilerliyoruz. Bu gidişatı sürdürürsek daha güçlü bir futbol ülkesi oluruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kendi performansına da değinen Arda, farklı mevkilerde oynayabilmenin gelişimine katkı sağladığını ifade ederken, milli takımda hangi pozisyonda görev alırsa alsın elinden geleni yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

A Milli Takım’ın kadro kalitesine de vurgu yapan genç yıldız, birlikte oynama alışkanlığının önemine dikkat çekerek, “Beraber oynadığımız sürece her takımı yenebilecek güce sahibiz” ifadelerini kullandı.